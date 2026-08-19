Hombre asesinó a adulto mayor tras verlo salir de un hotel con su esposa: cámaras captaron el ataque

Un hombre de 26 años fue detenido luego de ser señalado de atacar con un arma cortopunzante a un adulto mayor durante una discusión que terminó en tragedia.

El enfrentamiento quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad y las imágenes son ahora una de las principales evidencias dentro de la investigación.

El hecho ocurrió hacia las 7:30 de la noche del pasado 13 de agosto en Carabayllo, al norte de Lima, Perú. La víctima fue identificada como Felipe Reyes Villena, de 73 años, quien se encontraba frente a un hotel cuando fue confrontado por el joven, identificado como Weymar Pérez Quispe. Según la información conocida, el detenido habría visto al adulto mayor salir del establecimiento junto con su esposa.

El encuentro habría desencadenado una fuerte discusión. Pérez Quispe, de acuerdo con su propia declaración ante las autoridades, llevaba varios meses sospechando que su pareja mantenía una relación sentimental con Reyes Villena.



La situación rápidamente pasó de los reclamos a la violencia. Las cámaras de seguridad captaron parte del enfrentamiento y el momento en que el adulto mayor recibió varias heridas con un arma cortopunzante antes de caer al suelo.

💥IMÁGENES SENSIBLES | Momento exacto en que Weyner Pérez Quispe, asesina a puñaladas a Felipe Reyes Villena, de 73 años, anoche en la avenida Parque Zonal, cerca del parque zonal Manco Capac en Carabayllo (Lima), luego de sorprenderlo saliendo de un hotel junto a su pareja.… pic.twitter.com/SkkFdGh4gl — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) August 14, 2026

Personas que se encontraban en los alrededores acudieron para auxiliar a Reyes Villena, pero la gravedad de las lesiones terminó provocando su muerte. El caso posteriormente tomó mayor relevancia luego de que las imágenes de la agresión comenzaran a circular ampliamente.

Publicidad

Durante el interrogatorio, Pérez Quispe entregó su versión de los hechos y aseguró que el adulto mayor habría intentado provocarlo durante la discusión. Según relató, Reyes Villena habría hecho comentarios sobre su situación económica mientras él le reclamaba por la presunta relación con su esposa.

El joven también sostuvo que el hombre de 73 años habría sacado un cuchillo y tratado de atacarlo. De acuerdo con su relato, logró arrebatarle el arma y, en medio de una reacción que posteriormente describió como impulsiva, terminó apuñalándolo.

Sin embargo, la versión entregada por el detenido tendrá que ser contrastada con las evidencias recopiladas por las autoridades. La Fiscalía y los familiares de la víctima cuestionan que la supuesta provocación o el argumento de legítima defensa puedan explicar la gravedad de la agresión registrada en video.

Publicidad

Las grabaciones de las cámaras de seguridad son consideradas una pieza clave para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo comenzó la pelea, quién inició la agresión y en qué circunstancias fueron utilizadas las armas.

Pérez Quispe permanece detenido mientras avanza el proceso judicial. De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, el joven podría enfrentar una pena de hasta 35 años de prisión si es encontrado responsable por la muerte de Reyes Villena.