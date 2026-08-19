Revelan las últimas palabras del adulto mayor asesinado por el esposo de su amante: "Ya perdiste"

Felipe Reyes Villena, de 73 años, murió después de resultar gravemente herido con un arma cortopunzante en medio de un enfrentamiento con un hombre que, según su propio testimonio, sospechaba que la víctima sostenía una relación con su esposa.

El caso ocurrió el pasado 13 de agosto, alrededor de las 7:30 de la noche, en el distrito de Carabayllo, Perú. Por el hecho fue detenido Weymar Pérez Quispe, de 26 años, quien permanece a disposición de las autoridades mientras se determina su responsabilidad en la muerte.

Uno de los aspectos que ha generado mayor interés es el relato que entregó el detenido durante el interrogatorio. Pérez Quispe aseguró que llevaba meses desconfiando de su pareja y que sus sospechas aumentaron al encontrar a Reyes Villena saliendo de un hotel acompañado por ella.

De acuerdo con la declaración del joven, el encuentro terminó convirtiéndose en una discusión en plena vía pública. Fue durante ese intercambio, según su versión, cuando el hombre de 73 años habría hecho comentarios relacionados con la situación económica de su presunto rival.



La última conversación del adulto mayor antes del crimen

“Baja y me dice: ‘Sobrino, ya perdiste, te tocó perder y yo tengo más plata que tú’”, afirmó Pérez Quispe ante las autoridades. El detenido sostuvo que esas palabras se habrían repetido durante la confrontación.

La situación posteriormente escaló hasta convertirse en una pelea. Pérez Quispe aseguró que Reyes Villena tomó un cuchillo y se abalanzó contra él, alegando que intentó herirlo en el cuello.

Publicidad

El joven manifestó que logró quitarle el arma y que, en cuestión de segundos, reaccionó de manera impulsiva y terminó utilizándola contra el adulto mayor.

El señor me iba a apuñalar en la parte del cuello. Mi reacción rápida fue quitarle el cuchillo y, al momento de haberle quitado, tuve una mala reacción Declaró

Sin embargo, esa es hasta ahora la versión del detenido y deberá ser confrontada con el resto del material probatorio. Las autoridades cuentan con grabaciones de cámaras de seguridad que captaron parte de la confrontación y que podrían ser determinantes para establecer la secuencia de los acontecimientos.

💥IMÁGENES SENSIBLES | Momento exacto en que Weyner Pérez Quispe, asesina a puñaladas a Felipe Reyes Villena, de 73 años, anoche en la avenida Parque Zonal, cerca del parque zonal Manco Capac en Carabayllo (Lima), luego de sorprenderlo saliendo de un hotel junto a su pareja.… pic.twitter.com/SkkFdGh4gl — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) August 14, 2026

En los videos se habría registrado el momento en que Reyes Villena fue atacado y posteriormente cayó al suelo. Personas que estaban cerca intentaron auxiliarlo, pero las heridas sufridas durante el enfrentamiento fueron mortales.

Publicidad

La investigación tendrá que determinar, entre otros aspectos, quién inició la agresión, cómo se produjo el intercambio de armas y si las circunstancias permiten sostener la hipótesis de una legítima defensa. La Fiscalía también deberá valorar los testimonios y las imágenes disponibles antes de establecer la responsabilidad penal del detenido.

Mientras avanza el proceso judicial, el joven continúa detenido. La información conocida del caso señala que podría enfrentar una condena de hasta 35 años de prisión si es encontrado responsable de la muerte de Reyes Villena.