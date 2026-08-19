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Accidente de helicóptero en Kenia deja siete muertos, incluido directivo de Telemundo

Un accidente de helicóptero en el norte de Kenia dejó siete muertos, entre ellos un alto directivo de Telemundo y el director de Inteligencia de Ecuador.

Imagen del accidente aéreo en Kenia.
Captura de panta de video de redes sociales del del accidente aéreo en Kenia.
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida, murió este miércoles al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en el norte de Kenia, un accidente que dejó siete muertos, entre ellos el director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa.

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"Estamos desconsolados al conocer la trágica noticia de que José murió en un accidente de helicóptero en Kenia", informó Telemundo en un comunicado firmado por sus máximos directivos y que describió a Suárez, de 55 años "José era un colega excepcional preocupado por sus equipos y por las comunidades a las que servían sus cadenas", agregó Telemundo.

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Nacido en Florida, Suárez dirigía desde 2024 las cadenas de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples. Llevaba 18 años en el grupo, donde antes estuvo al frente de las estaciones de Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio, y había empezado como reportero y presentador. Su trabajo recibió varios premios Emmy regionales.

El helicóptero, un Eurocopter EC130, se estrelló cerca del monte Ololokwe, una zona frecuentada por turistas y senderistas a unos 350 kilómetros al norte de Nairobi. Murieron seis turistas y el piloto, según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.

Cuatro de las víctimas eran estadounidenses, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado a NBC News, aunque ni ese organismo ni la autoridad aérea keniana difundieron las identidades del resto de los fallecidos.

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Los equipos de rescate, con miembros de la Cruz Roja keniana, emplearon drones para inspeccionar la zona, remota y de difícil acceso. El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia investiga el siniestro y las causas siguen sin establecerse.

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Sensi-Contugi dirigía el Centro Nacional de Inteligencia, antes Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), desde enero de 2024, cuando lo nombró el presidente Daniel Noboa; su esposa, Stephany Hollihan, era una diseñadora de moda de Guayaquil.

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