Hombre asesinó a su expareja mientras hacía la fila de un supermercado: esto se sabe

Una mujer de 40 años fue atacada por su expareja mientras esperaba en la fila para pagar sus compras. El hombre la sorprendió por la espalda y la hirió en repetidas ocasiones con un cuchillo, en una escena que quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El hecho ocurrió el domingo, cerca de las 12:40 del mediodía, en un comercio ubicado en la zona de la Praça Santa Clara de Assis, en el municipio de Morro Grande, estado de San Pablo. La víctima fue identificada como Angelita Manoela Rodrigues, de 40 años, mientras que el presunto agresor es Lafayete Gonzaga da Silva, quien fue detenido después del ataque.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre llegó hasta el lugar donde se encontraba su expareja y, sin que ella pudiera reaccionar, comenzó a atacarla por la espalda. Las personas que estaban en la fila se alejaron al percatarse de la agresión.

La situación generó momentos de tensión dentro del supermercado. Algunos clientes intentaron intervenir y lanzaron diferentes objetos contra el agresor con el propósito de detenerlo. Sin embargo, el hombre continuó con el ataque hasta que la mujer cayó al suelo y quedó inconsciente debido a las heridas.



Después de la agresión, el señalado responsable abandonó el establecimiento. Rodrigues fue auxiliada por personal médico y trasladada al Hospital Brasilandia, pero murió posteriormente debido a la gravedad de las lesiones, según información de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasil.

El señalado agresor fue detenido

Tras escapar del supermercado, Da Silva fue localizado por las autoridades y trasladado a la 4ª Comisaría de Policía de Defensa de la Mujer (DDM), donde quedó a disposición de la Justicia.

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En su primera declaración, el hombre habría manifestado estar arrepentido por lo ocurrido. Sin embargo, también responsabilizó a su expareja al afirmar que ella le había “arruinado la vida”.

La investigación también permitió conocer detalles sobre la relación que ambos habían mantenido durante cerca de 10 años. Según el testimonio de personas cercanas a Rodrigues, durante ese periodo se habrían presentado distintos episodios de violencia.

Leila Lira, amiga y excompañera de trabajo de la víctima, aseguró que Rodrigues había sufrido agresiones y amenazas durante la relación. Según contó a medios brasileños, en una ocasión el hombre la habría golpeado, expulsado de la vivienda y quemado su ropa.

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La mujer también afirmó que Rodrigues acudía a trabajar en algunas ocasiones con lesiones visibles en el rostro y describió a Da Silva como una persona “agresiva y dominante”. Ambos trabajaban en una empresa de construcción, donde ella era auxiliar de limpieza y él se desempeñaba como electricista.

Lira relató que varias compañeras intentaron ayudar a Rodrigues y que incluso le ofrecieron alojamiento. Sin embargo, según su versión, el hombre habría amenazado también a las personas que buscaban apoyarla.

“Era una mujer muy buena, íntegra, honesta, cariñosa. No merecía esto”, expresó la amiga al recordar a la víctima.

El cuerpo de Rodrigues será sepultado en el cementerio Jardín Eterno, ubicado en el municipio de Piedade, mientras el caso continúa bajo investigación de las autoridades brasileñas.