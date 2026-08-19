Despiden a reconocida presentadora: llamó "zorra" a su jefa y todo quedó en video

Un hecho ocurrió en la cadena WJBK-TV Fox 2 Detroit, pues tras 18 años, la carrera de Taryn Asher habría terminado de manera abrupta debido a una controversia que quedó registrada en video. La periodista fue despedida, decisión que habría sido atribuida a varios episodios de comportamiento considerado poco profesional.

El caso también llegó a los tribunales. Asher demandó a FOX Television Stations y New World Communications of Detroit por discriminación sexual y represalias, mientras que la compañía sostiene que su salida estuvo relacionada con su conducta y niega las acusaciones de trato desigual.

¿Qué pasó con Taryn Asher?

El episodio que quedó registrado tuvo lugar mientras Asher estaba realizando una grabación de contenido promocional. La discusión inició debido a asuntos relacionados con los guiones y la organización del trabajo antes de salir ante las cámaras.



En las imágenes se puede ver a la periodista, quien explica que intentaba corregir una parte del texto y que no podía esperar a que todos los guiones fueran revisados porque ya se preparaba para la grabación. El intercambio subió de tono hasta que la otra persona se retiró.

En ese momento, Asher la llamó “zorra” y añadió “madura”. También manifestó ante sus compañeros que estaba “harta de sus historias” y de que la estuvieran “delatando cada cinco segundos”.

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El video terminó convirtiéndose en uno de los factores centrales de la controversia alrededor de su salida.

😳 Things got heated in a Detroit newsroom when a news anchor seemingly lost her cool with a coworker.



🎥: Fox 2 Detroit pic.twitter.com/8bP5ozlqyL — TMZ (@TMZ) August 18, 2026

¿Por qué despidieron a Taryn Asher de Fox 2 Detroit?

La cadena sostiene que el despido no se relaciona con discriminación sexual. De acuerdo con Fox, varios trabajadores habrían presentado quejas sobre el comportamiento de Asher durante la semana previa a su suspensión.

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La compañía la acusó de ser protagonista de enfrentamientos considerados confrontativos y de faltar al respeto a compañeros durante discusiones laborales. Entre estos episodios mencionados por Fox aparecen los ocurridos con el responsable de informativos, Roop Raj, relacionados con la asignación de entrevistas y cobertura electoral.

Ante ello, la empresa aseguró que, después de una investigación interna, el 21 de noviembre se le comunicó que no regresaría.

¿Qué reclama Taryn Asher en la demanda contra Fox?

La periodista sostiene una versión diferente. En su demanda afirma que la cadena trató con mayor benevolencia a empleados hombres que habían sido señalados por comportamientos inapropiados.

Adicionalmente, asegura que enfrentó represalias después de plantear internamente que existía un trato desigual entre hombres y mujeres. La defensa de Asher rechaza los argumentos de Fox y sostiene que su despido no fue justificado. Ahora será el litigio el que determine si la salida de la presentadora respondió a su comportamiento laboral, como lo afirma la cadena.