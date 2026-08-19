Hallan sin vida a reconocida actriz que estaba embarazada: acusan a su esposo y suegra

Una reconocida actriz y modelo de 33 años fue encontrada sin vida en su vivienda, apenas cinco meses después de haber contraído matrimonio.

La víctima era Twisha Sharma, exreina de belleza de 33 años, quien murió en su vivienda en Bhopal, India. De acuerdo con la Oficina Central de Investigación, su esposo, Samarth Singh, y su suegra, Giribala Singh, fueron detenidos e imputados por los delitos de “incitación al suicidio” y “actos de crueldad”.

Según la investigación, Sharma habría enfrentado una situación de constante presión y maltrato psicológico dentro de su entorno familiar. Las autoridades sostienen que su esposo la habría sometido a diferentes episodios de abuso y que, incluso, la habría acusado de estar embarazada de otro hombre.

La acusación relaciona estos hechos con un aborto que habría atravesado la actriz y con el deterioro de su estado emocional. La familia de la mujer asegura que tanto su esposo como su suegra la sometieron a un trato cruel que terminó agravando su situación.



Twisha Sharma का पति समर्थ सिंह न|पुंसक था? बाप बनने में सक्षम नहीं था इसलिए



जब Twisha Sharma प्रेगनेंट हुई तो समर्थ सिंह ने सबसे पहला सवाल किया- तुम प्रेगनेंट कैसे हो सकती हो, यह बच्चा किसका है?



Twisha के प्रेगनेंट की ख़बर के बाद समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिजबाला दोनों का… pic.twitter.com/30KUBCFWzv — Shoonya (@Shoonya_ydv) June 7, 2026

Después de la muerte de Sharma, Samarth habría abandonado el lugar y posteriormente se presentó ante la Policía. Su madre fue detenida algunos días después. Sin embargo, Giribala ha rechazado las acusaciones y sostiene que su nuera tenía problemas de salud mental.

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La mujer también aseguró que habría sido la propia Sharma quien manifestó que no quería tener un hijo y que, por esa razón, insistió en abortar. Sus declaraciones públicas generaron una fuerte controversia, especialmente después de que se refiriera a la vida personal de su nuera y utilizara calificativos que la familia consideró ofensivos.

El padre de la actriz denunció que esas afirmaciones pretendían afectar la reputación de su hija después de su fallecimiento. Mientras tanto, la defensa de Giribala sostiene que las investigaciones realizadas hasta ahora no han encontrado pruebas suficientes que respalden las acusaciones de acoso o asesinato.

Uno de los elementos que ahora hace parte de las pesquisas es un video de las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes, Sharma aparece subiendo las escaleras alrededor de las 8:19 de la mañana. Después se observa al esposo y al suegro subir por el mismo lugar. Más tarde, tres hombres cuya identidad no ha sido establecida aparecen trasladando el cuerpo de la actriz hacia el piso inferior.

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El abogado de la familia Sharma, Ankur Pandey, aseguró a BBC que la Oficina Central de Investigación solicitó autorización ante un tribunal para continuar con las pesquisas y establecer si otras personas tuvieron participación en los hechos. La intención es determinar responsabilidades y presentar, si corresponde, una acusación complementaria.

Twisha Sharma había sido coronada Miss Pune en 2012, luego de imponerse en un certamen de belleza. También participó en campañas publicitarias y actuó en una película. En los últimos años se había dedicado al área de marketing en empresas privadas.

De acuerdo con la acusación, la actriz conoció a Samarth Singh mediante una aplicación de citas en febrero y ambos contrajeron matrimonio en diciembre de 2025. La investigación permanece abierta y será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió antes de la muerte de la joven y si los familiares señalados tuvieron responsabilidad en el caso.