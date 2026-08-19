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Ecuador declara tres días de duelo por la muerte del director del Centro Nacional de Inteligencia

Daniel Noboa declaró tres días de duelo nacional por la muerte del funcionario, quien era uno de sus colaboradores cercanos y amigo personal.

Muere director del CNI de Ecuador en Kenia
Muere director del CNI de Ecuador en Kenia
EFE- Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Ecuador atraviesa una jornada de duelo luego de la muerte de Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y de su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

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El presidente Daniel Noboa declaró tres días de duelo nacional por la muerte del funcionario, quien era uno de sus colaboradores cercanos y amigo personal. La medida fue adoptada mientras el mandatario se encuentra en China, donde cumple una visita oficial.

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Durante el jueves, viernes y sábado, las banderas de Ecuador deberán permanecer izadas a media asta en todos los edificios públicos. Además, Noboa ordenó a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior coordinar con los familiares de Sensi-Contugi la organización de un funeral de Estado.

¿Qué pasó con Michele Sensi-Contugi en Kenia?

El director del CNI y su esposa fallecieron este miércoles después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe.

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De acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Kenia, el accidente ocurrió a las 09:13, hora local, cuando la aeronave cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

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El helicóptero, un Eurocopter EC130 B4, sufrió el siniestro con siete personas a bordo. Murieron seis pasajeros y el piloto. Entre las víctimas también se encontraba José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida.

Los equipos de rescate, con participación de la Cruz Roja keniana, utilizaron drones para inspeccionar la zona, debido a las dificultades de acceso. Las autoridades de Kenia abrieron una investigación para establecer las causas del accidente.

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¿Quién era Michele Sensi-Contugi y quién lo reemplazará?

Sensi-Contugi tenía 44 años y estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia desde enero de 2024, cuando la entidad todavía era conocida como Centro de Inteligencia Estratégica.

El funcionario también tuvo un breve paso por el Ministerio de Gobierno entre abril y agosto de 2024. En el decreto mediante el cual estableció el duelo nacional, Noboa destacó su servicio al Estado y afirmó que desempeñó las funciones que le fueron confiadas con “compromiso, entrega y profundo sentido de responsabilidad”.

Aunque el presidente todavía no se ha pronunciado públicamente en sus cuentas oficiales, la vicepresidenta María José Pinto, la Presidencia y otros funcionarios expresaron sus condolencias por la muerte de la pareja.

En otro decreto, Noboa designó a Luis Carlos Ávila como director encargado del CNI. El objetivo es garantizar la continuidad de las funciones y responsabilidades de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia de Ecuador.

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