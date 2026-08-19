Puente peatonal colapsó tras choque de tractomula y dejó dos muertos en Brasil

Los accidentes en carretera pueden provocar emergencias de gran magnitud cuando involucran vehículos de carga y estructuras ubicadas sobre las vías. En Brasil, un fuerte choque terminó con el colapso de un puente peatonal y dejó varias personas afectadas, además de provocar el cierre de una importante autopista.

El hecho ocurrió sobre la autopista Fernão Dias, en el estado de São Paulo, donde una tractomula impactó contra la estructura y provocó que esta se desplomara sobre la calzada.

Puente peatonal colapsó tras choque de tractomula

Tras el impacto del vehículo de carga, el pesado puente peatonal se vino abajo y cayó sobre varios vehículos que circulaban por la autopista. La estructura terminó aplastando algunos automotores y complicó las labores de atención de la emergencia.



El accidente dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas. Entre los sobrevivientes se encontraba una persona que quedó atrapada entre los escombros y tuvo que ser auxiliada por los equipos de emergencia. El conductor del camión también resultó afectado y quedó en estado de shock tras lo ocurrido.

Debido a la magnitud del accidente, las autoridades determinaron el cierre total de la autopista en ambos sentidos mientras se adelantaban las labores de rescate, atención de los heridos y retiro de los restos de la estructura.

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El bloqueo de la vía generó además un fuerte congestionamiento vehicular en la zona, mientras los organismos de emergencia trabajaban para restablecer la circulación.

🇧🇷 🌉 Tragedia en Brasil: Puente peatonal colapsa tras choque de camión



🚛 Un camión se impactó y derribó una estructura sobre la autopista Fernao Dias (sureste), en Sao Paulo, Brasil.



🚗 El pesado puente colapsó sobre la calzada, aplastando a varios vehículos a su paso. Esto… pic.twitter.com/i3Rqn9BEHp — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 18, 2026

Recomendaciones para conductores ante accidentes

Ante una emergencia de este tipo, los conductores que transiten por vías principales deben:

