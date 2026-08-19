Cantante iraní es condenada a cuatro años de cárcel por cantar frente a hombres

La cantante iraní Hiva Seyfizadeh fue condenada a cuatro años de prisión por "incitación a la corrupción y la prostitución" tras ser arrestada en un concierto en Teherán el año pasado en presencia de hombres, según denunció la ONG de derechos humanos con sede en Washington HRANA.

La cantante de música tradicional fue detenida en febrero del año pasado "por cantar en presencia de hombres" en un concierto en Teherán y fue puesta en libertad bajo fianza unos días después, según informó entonces su abogado, Saeid Nemati.

HRANA agregó que la artista ha pedido una apelación del caso para que se revise de forma "independiente y exhaustiva".

Imagen recreada con IA.

Tras su detención, la defensa explicó que la acusación contra la cantante, de 27 años, se debe a que el concierto celebrado en el complejo Rooberoo Mansión no contaba con permiso y al hecho de que Seyfizadeh cantaba “en presencia de hombres”.



La República Islámica de Irán solo permite a las mujeres dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos, o como acompañantes de cantantes masculinos.

Las autoridades cortaron el evento, mientras Seyfizadeh estaba cantando sola, la tercera pieza del concierto, y ella y los integrantes de su banda musical fueron detenidos.

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Seyfizadeh, quien además de cantante es profesora de música clásica, apoyó las protestas desatadas en 2022 por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico y publicó canciones con el cabello descubierto en redes sociales.

En junio, la cantante Parastoo Ahmadi fue detenida tras publicar en redes un concierto sin cubrirse con un velo en un caravasar -posada para las caravanas del antiguo Irán-, en un acto de reivindicación de su derecho a cantar.

La artista fue demandada por la Justicia iraní y fue puesta en libertad bajo fianza.

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Varios músicos iraníes fueron condenados a fuertes penas por la publicación de piezas musicales en apoyo de las protestas de Amini, entre ellos Shervin Hajipour y el rapero Tomaj Salehi, quien fue condenado a muerte, pena que se retiró posteriormente, tras lo que fue liberado.

Este mismo miércoles, HRANA también denunció que el rapero Armin Nourani, conocido como 'Khojasteh', también ha sido arrestado por sus vídeos en apoyo a las protestas contra el régimen.

Este joven rapero ha sido liberado poco después tras ser forzado a grabar un vídeo, según HRANA, donde lamenta los vídeos y sus afirmaciones en apoyo a las protestas.