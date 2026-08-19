Video: mujer saltó al vacío desde un edificio en llamas para salvar su vida

Los incendios en edificios pueden convertirse en situaciones de alto riesgo en cuestión de minutos, especialmente cuando las personas quedan atrapadas en los pisos superiores y las rutas de evacuación están bloqueadas.

Una emergencia de este tipo se ocurrió en Berlín, Alemania, donde una mujer tuvo que tomar una arriesgada decisión para escapar de las llamas.

El hecho tuvo lugar en un edificio de la zona de Berlín-Friedrichshain y quedó registrado durante las labores de rescate. La mujer permaneció varios minutos en la cornisa de una ventana mientras esperaba que los equipos de emergencia pudieran llegar hasta ella.

Mujer saltó al vacío desde un edificio en llamas

La mujer logró salir del apartamento en el que se desató el incendio, pero quedó atrapada en uno de los pisos superiores del edificio. Ante la emergencia, los bomberos desplegaron una máquina para intentar rescatarla.

Sin embargo, la escalera usada por los equipos de emergencia solo alcanzaba hasta el noveno piso, mientras que la mujer se encontraba dos plantas más arriba, en el undécimo.

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Durante varios minutos, la mujer permaneció sobre la cornisa de una ventana mientras los bomberos y el personal de rescate se ubicaban en una posición que permitiera sacarla del edificio. La única alternativa que tenía era saltar hacia la plataforma de la máquina en la que se encontraba uno de los rescatistas.

Aunque la maniobra representaba un riesgo, finalmente la mujer se decidió a saltar y consiguió caer sobre la plataforma, donde pudo ser puesta a salvo; no obstante, sufrió heridas leves y posteriormente fue trasladada a un hospital.

Según las primeras informaciones, 13 personas resultaron heridas de manera leve durante el incendio. Las autoridades y los equipos de emergencia atendieron la situación mientras se investigaban las circunstancias que provocaron las llamas.

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Video del momento en que la mujer se lanza al vacío