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Mueren seis turistas y un piloto al estrellarse un helicóptero en el norte de Kenia

La aeronave siniestrada era un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, que estaba volando en la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

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Se estrella un un helicóptero en el norte de Kenia.
Fotos: captura de video en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Siete personas, incluidos seis turistas y un piloto, murieron este miércoles 19 de agosto al estrellarse un helicóptero en el norte de Kenia, cerca del monte Ololokwe, informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA).

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El accidente ocurrió a las 9:13 hora local (6:13 GMT) en el condado de Samburu, y la aeronave siniestrada era un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, que estaba volando en la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro, señaló en un comunicado la KCAA.

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"La KCAA está coordinando con las agencias y partes interesadas pertinentes la respuesta al accidente", indicó la autoridad aérea, al expresar su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas.

"El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte lidera las pesquisas sobre las circunstancias del siniestro", añadió.

El organismo no detalló la causa del accidente ni las nacionalidades de las víctimas del siniestro, que ocurrió cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe, una zona remota y de difícil acceso.

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Testigos citados por medios locales aseguraron haber visto una columna de humo negro y llamas intensas en el lugar del impacto poco después de que la aeronave se precipitara.

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Equipos de rescate, incluidos miembros de la Cruz Roja de Kenia, fueron desplegados en la zona, donde utilizaron drones para inspeccionar el lugar del accidente.

El comandante de la Policía del condado de Samburu, David Nkoroi, confirmó que se vio "una densa humareda elevándose desde la zona del siniestro mientras los equipos de emergencia acudían al lugar".

El monte Ololokwe, situado a unos 350 kilómetros por carretera al norte de la capital, Nairobi, y famoso por su cima plana, es una montaña sagrada para el pueblo samburu y una zona frecuentada por turistas y senderistas.

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