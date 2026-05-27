Sale a la luz video clave en crimen del profesor Kevin Santiago: esto captaron las cámaras

Continúan conociéndose nuevos detalles alrededor del crimen de Kevin Santiago Ángel Garzón, el profesor de informática y robótica de 31 años cuyo cuerpo fue hallado en una zona baldía de la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de haber sido reportado como desaparecido el pasado 20 de mayo.

En medio de las investigaciones adelantadas por el CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial, salió a la luz un video de cámaras de seguridad que se convirtió en una de las principales piezas para esclarecer lo ocurrido con el docente.

El material audiovisual mostraría el momento exacto en el que el cadáver habría sido retirado de una vivienda del barrio La Rivera, en Kennedy.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las imágenes registraron que sobre la 1:45 de la madrugada del jueves 21 de mayo dos hombres salieron del inmueble cargando una maleta en la que, presuntamente, se encontraba el cuerpo de Kevin Santiago Ángel. Minutos antes, según las autoridades, el profesor había ingresado al lugar acompañado de una mujer.



#BOGOTÁ. Un video en posesión de los investigadores de la Fiscalía podría ser fundamental para esclarecer el hom¡cidio del profesor Kevin Santiago Ángel. Las imágenes documentan el lugar y a los presuntos involucrados en el asesinato y la desaparición del docente, quien habría… https://t.co/yH9n5hw1Jw pic.twitter.com/0NgL0eYO46 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 27, 2026

Los investigadores siguen la pista de un taxi que habría sido utilizado para transportar el cadáver hasta el sector donde posteriormente fue abandonado. La Fiscalía adelanta el análisis detallado de los videos de seguridad para establecer la ruta exacta que recorrieron los implicados y avanzar en la plena identificación de las personas que aparecen en las grabaciones.

Las indagaciones preliminares indican que apenas diez minutos después de haber salido de la vivienda, el cuerpo fue dejado en un potrero ubicado a un costado de una ciclorruta en el suroccidente de Bogotá, en inmediaciones del barrio El Tintal. Precisamente en ese lugar, recicladores de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de una maleta abandonada entre escombros y basura.

Profesor Kevin Santiago Ángel Foto: suministrada // Alcaldía de Bogotá

Publicidad

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde expertos forenses realizaron los procedimientos correspondientes para confirmar la identidad de la víctima. Ariel Cortés, director de Medicina Legal, explicó que la plena identificación se logró mediante técnicas de lofoscopia, comparando las huellas dactilares con los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Entretanto, Medicina Legal indicó que el cuerpo presentaba signos de tortura, un hecho que ha causado conmoción entre familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa que conocían al docente.

Las autoridades han descartado, por ahora, que el crimen esté relacionado con un hurto o con la actividad profesional de la víctima. Entre las hipótesis que toman fuerza se encuentra la de un posible crimen de odio pasional; sin embargo, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas investigativas mientras recopila nuevas pruebas y testimonios para esclarecer completamente el homicidio.

Publicidad

Por ahora, el cuerpo de Kevin Santiago Ángel Garzón no ha sido entregado a sus familiares, debido a que continúan desarrollándose estudios forenses adicionales y el informe completo de necropsia que será incorporado al proceso judicial.