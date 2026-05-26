Identifican cuerpo del profesor Kevin Ángel hallado con signos de incineración

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identificación del cuerpo de Kevin Santiago Ángel, profesor reportado como desaparecido el pasado 20 de mayo y cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y con signos de incineración en una maleta, en el barrio Tintal, en Bogotá.

El hallazgo ocurrió el viernes 22 de mayo en un potrero donde frecuentemente son arrojados escombros y basura. Recicladores del sector alertaron a la Policía sobre la presencia de una maleta en la que estaba el cuerpo. Tras el levantamiento y traslado de los restos, Medicina Legal adelantó los análisis correspondientes para establecer la identidad de la víctima.

El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, explicó que “el día 20 de mayo se informó la desaparición de Kevin Ángel. Recordar que actualmente existe un sistema de alerta rosa, que es el que permite la búsqueda inmediata de las personas. No hay que esperar 72 horas ni nada de eso”.

El funcionario añadió que “hay un cuerpo que ingresa el 22 de mayo aquí a Medicina Legal, y el día de ayer, 25 de mayo, por técnicas de lofoscopia, que es la toma de huellas dactilares que comparamos con la Registraduría Nacional del Estado Civil, hicimos la plena identificación del cuerpo de Kevin Ángel”.



Sobre la entrega del cuerpo a sus familiares, Medicina Legal indicó que aún faltan procedimientos forenses. “Nosotros todavía no vamos a entregar el cuerpo de Kevin Ángel. Tenemos que hacer todavía algunos estudios adicionales. Estamos esperando poder hacerle la entrega del cuerpo en el transcurso de esta semana, pero no va a ser tan rápido como nosotros estamos esperando”, señaló Cortés.

Asimismo, explicó que continúan “con el informe de necropsia, de la autopsia que se le hizo a Kevin Ángel”, documento que será puesto a disposición de la Fiscalía para avanzar en las investigaciones del caso.

La investigación está siendo desarrollada por la Seccional Bogotá de la Fiscalía. Entre las hipótesis preliminares, las autoridades han avanzado en una posible motivación pasional o de odio del crimen, descartando inicialmente que la muerte del profesor estuviera relacionada con un hurto o con su actividad profesional.

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Para la plena identificación de los responsables se avanza con interrogatorios y testimonios. De igual forma, se indaga sobre un inmueble al que el docente ingresó antes de desaparecer y un taxi que podría estar involucrado en el traslado de la maleta con el cuerpo.

