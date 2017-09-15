Blu Radio El Tintal
El Tintal
-
Con cámaras de seguridad buscarán a motociclistas que lincharon a hombre en Bogotá
Hay consternación en Bogotá por la manera como se desarrollaron los hechos: un hombre, aparentemete borracho en una camioneta, es perseguido y asesinado a golpes.
-
Videos: así lincharon motociclistas a hombre que causó accidente en Bogotá
La persecusión, protagonizada por unos 200 motociclistas, se extendió por varios kilómetros y terminó en una zona residencial del Tintal.
-
Vecinos del Tintal rescataron a un perrito que cayó a un caño: hicieron cadena humana para sacarlo
En video quedó registrado el rescate a un perrito que era arrastrado por la corriente del caño El Tintal de esta localidad. Vecinos y transeúntes literalmente se unieron para sacarlo del agua. Por fortuna, el animal resultó ileso.
-
TransMilenio anuncia cierre temporal de estación del sur de Bogotá por obras del metro
El Portal Américas también estará cerrado temporalmente por la misma razón. Así funcionaran las rutas de TransMilenio.
-
Hasta debajo de las piedras: este es el mega negocio de drogas en El Tintal, sur de Bogotá
Según las denuncias conocidas por Blu Radio, los jíbaros se adueñaron hace por lo menos tres años de los parques públicos del barrio El Tintal y la Policía poco o nada ha hecho para frenarlos.
-
Policía explica por qué hombre que abusó de niña de 11 años en el sur de Bogotá está en libertad
El hecho se registró en el sector de El Tintal (Bellavista) de la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. Las autoridades investigan el hecho.
-
“A este desgraciado lo vamos a perseguir”: Claudia López sobre abusador sexual del sur de Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá ofreció hasta $20’000.000 por información que lleve a la captura del delincuente. Ya publicaron el cartel con su foto.
-
Video: la prueba reina para capturar al abusador de una estudiante de colegio en Bogotá
Videos de cámaras de seguridad de conjuntos aledaños al lugar de los hechos en el sur de Bogotá dejan ver al presunto abusador.
-
Abusaron sexulamente de niña que iba de camino al colegio en El Tintal, Bogotá
El violador la llevó a un potrero, la golpeó brutalmente, le cortó el cuello. Todo en una zona boscosa de ese sector de Bogotá. El hecho quedó registrado en video.
-
Mataron a joven de 22 años por robarle su moto en Bogotá, no quiso entregar las llaves
Cada día en Bogotá más de 550 personas son víctimas de la delincuencia. Madre del joven pidió que el crimen no quede impune.