Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

El Tintal

El Tintal

  • Motociclistas matan a hombre a golpes en Bogotá
    Motociclistas matan a hombre a golpes en Bogotá
    Suministrada
    Bogotá

    Con cámaras de seguridad buscarán a motociclistas que lincharon a hombre en Bogotá

    Hay consternación en Bogotá por la manera como se desarrollaron los hechos: un hombre, aparentemete borracho en una camioneta, es perseguido y asesinado a golpes.

  • motociclistas-bogota-matan-hombre-kennedy.jpg
    Unos 200 motociclistas mataron a golpes a hombre en Bogotá: lo persiguieron tras un accidente
    Foto: videos redes sociales
    Bogotá

    Videos: así lincharon motociclistas a hombre que causó accidente en Bogotá

    La persecusión, protagonizada por unos 200 motociclistas, se extendió por varios kilómetros y terminó en una zona residencial del Tintal.

  • Vecinos rescatan perro que cayó a un caño
    Vecinos rescatan perro que cayó a un caño en el barrio El Tintal
    Freepik - captura de pantalla
    Bogotá

    Vecinos del Tintal rescataron a un perrito que cayó a un caño: hicieron cadena humana para sacarlo

    En video quedó registrado el rescate a un perrito que era arrastrado por la corriente del caño El Tintal de esta localidad. Vecinos y transeúntes literalmente se unieron para sacarlo del agua. Por fortuna, el animal resultó ileso.

  • TransMilenio anuncia cierre temporal de estación del sur de la ciudad por obras del metro
    También cerrará temporalmente el Portal Américas.
    Foto: TransMilenio y Freepik
    Bogotá

    TransMilenio anuncia cierre temporal de estación del sur de Bogotá por obras del metro

    El Portal Américas también estará cerrado temporalmente por la misma razón. Así funcionaran las rutas de TransMilenio.

  • Mega negocio de drogas en El Tintal
    Mega negocio de drogas en El Tintal.
    Foto: Suministrada
    Exclusivo
    Bogotá

    Hasta debajo de las piedras: este es el mega negocio de drogas en El Tintal, sur de Bogotá

    Según las denuncias conocidas por Blu Radio, los jíbaros se adueñaron hace por lo menos tres años de los parques públicos del barrio El Tintal y la Policía poco o nada ha hecho para frenarlos.

  • Abuso sexual de menores
    Blu Radio - AFP
    Foto: AFP, referencia
    Bogotá

    Policía explica por qué hombre que abusó de niña de 11 años en el sur de Bogotá está en libertad

    El hecho se registró en el sector de El Tintal (Bellavista) de la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. Las autoridades investigan el hecho.

  • Claudia López
    Claudia López
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    “A este desgraciado lo vamos a perseguir”: Claudia López sobre abusador sexual del sur de Bogotá

    La Policía Metropolitana de Bogotá ofreció hasta $20’000.000 por información que lleve a la captura del delincuente. Ya publicaron el cartel con su foto.

  • La prueba reina para capturar al abusador de una estudiante de colegio en Bogotá
    La prueba reina para capturar al abusador de una estudiante de colegio en Bogotá /
    Foto: suminstrada
    Bogotá

    Video: la prueba reina para capturar al abusador de una estudiante de colegio en Bogotá

    Videos de cámaras de seguridad de conjuntos aledaños al lugar de los hechos en el sur de Bogotá dejan ver al presunto abusador.

  • La prueba reina para capturar al abusador de una estudiante de colegio en Bogotá
    La prueba reina para capturar al abusador de una estudiante de colegio en Bogotá /
    Foto: suminstrada
    Bogotá

    Abusaron sexulamente de niña que iba de camino al colegio en El Tintal, Bogotá

    El violador la llevó a un potrero, la golpeó brutalmente, le cortó el cuello. Todo en una zona boscosa de ese sector de Bogotá. El hecho quedó registrado en video.

  • Joven asesinado en Bogotá.png
    Bogotá

    Mataron a joven de 22 años por robarle su moto en Bogotá, no quiso entregar las llaves

    Cada día en Bogotá más de 550 personas son víctimas de la delincuencia. Madre del joven pidió que el crimen no quede impune.

