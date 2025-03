Hasta debajo de las piedras: este es el mega negocio de drogas en El Tintal, sur de Bogotá

Terror, eso es lo que sienten miles de habitantes del barrio El Tintal de la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, por la presencia masiva de jíbaros en los parques públicos de la zona. De acuerdo con las denuncias, las bandas de microtráfico se apoderaron de los parques, sin importar la presencia de familias, niños o incluso colegios.

En varios videos y fotografías conocidas por Blu se ve el momento en el que estos delincuentes, a plena luz del día, venden la droga sin importar la presencia en la zona de niños. En las imágenes se logra ver cuando uno de los compradores se acerca a los jíbaros, les entrega el dinero en la mano y a cambio recibe la dosis de droga.

“Desde hace ya más o menos tres años venimos con una problemática masiva de la venta de drogas en el sector de El Tintal, sobre todo en las zonas residenciales y en los parques comunales, en donde por cada parque hay problemática y hay consumidores y expendedores, sin importar si hay jardines cerca, sin importar si hay niños en los parques, sin importar si los papás, abuelos o vecinos, los que están en los conjuntos, están en su casa”, indicó un habitante de la zona que ocultó su identidad por seguridad.

Usan las piedras como caleta para guardar las drogas

El expendedor y los consumidores destacan las denuncias, se sientan en los parques a consumir y a vender, generando problemas de inseguridad. Incluso, en otro de los videos conocidos por este medio, se ve el momento en el que una mujer se acerca a uno de los vendedores de droga y este, sin descaro, levanta una piedra que sirve como caleta para ocultar las dosis y así evitar que las autoridades las detecten. Una vez levanta la roca, saca la droga y se la entrega a la mujer.

“Los que están usando las bancas que instalaron nuevas en los parques son los expendedores, estos vendedores de droga y los consumidores. Se sientan ahí desde las 11 de la mañana hasta casi las 3 de la mañana a vender y consumir. Venden aquí y las mujeres y los muchachos hasta hacen uso de las paredes de los conjuntos para hacer sus necesidades porque no usan ni siquiera baños” agregó el denunciante.

La Policía del sector sabe de la problemática y no ha hecho nada

Este es un panorama difícil para los habitantes del sector teniendo en cuenta que, a pesar de que se han hecho varios llamados a la Policía y denuncia, dicen que los patrulleros de la zona saben del problema, pero no han hecho nada para solucionar y el problema se agrava.

“Sabemos que en la Policía de aquí de El Tintal no hace nada por la comunidad, saben de la problemática, sin embargo, no sé hasta qué punto ellos intervienen para solucionar. Lo único que sabemos es que no hay una solución definitiva y este problema se agrava cada día, somos testigos a veces de que ellos mismos se pelean, discuten, a veces se agreden entre grupos de los que expenden no sabemos si por dinero, pero lo único que sí sabemos es que es mucha la inseguridad que esto nos gener”, agregan las denuncias, que señalan que en esos parques se han registrado incluso homicidios en los últimos años.

En los parques de El Tintal, según pudo evidenciar Blu Radio, no solamente consumen marihuana, sino también cocaína y otras drogas que en los vídeos suministrados por la comunidad del sector se pueden ver.

“La lucha por el poder de esta zona es mucha, los extranjeros y personas que vienen aquí sabemos que muchos viven en las zonas aledañas y pues vienen a tomarse como atribuciones. Los que estamos corriendo peligro y los que nos vemos afectados somos los mismos vecinos, así que agradezco mucho pues si nos pueden ayudar con esta situación”, fue el clamor de la comunidad de la zona.