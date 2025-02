Se quejó por ruidos de sus vecinos durante relaciones, pero obtuvo contundente respuesta

La convivencia en un conjunto residencial puede resultar complicada con los vecinos por diferentes razones y, en al gunas ocasiones, los ruidos durante las relaciones sexuales pueden ser un punto de discusión entre los habitantes de un edificio o casas.

Esto sucedió en un edificio de apartamentos y una persona decidió expresar su molestia de una manera muy curiosa: a través de un cartel que pegó en un ascensor de la torre del conjunto residencial. El video de esta situación se viralizó rápidamente en redes sociales como TikTok.



Video: se quejó por ruido de sus vecinos durante relaciones

El mensaje de la hoja impresa era explícita desde el primer renglón, pues señalaba a los vecinos del 1407 como los principales autores de su molestia: los ruidos y gritos que realizaban al momento de tener relaciones íntimas.

"Moderen sus gritos y gemidos mientras tienen relaciones sexuales que los escucha todo el edificio, dan vergüenza ajena y más cuando tenemos visitas", dice el párrafo de la queja de la persona.

Además, la persona que pegó esta hoja en el ascensor hizo énfasis en que los vecinos deberían respetar las normas de convivencia del conjunto residencial.

Contundente respuesta de vecinos

Precisamente, en la misma hoja, aparentemente, los inquilinos del apartamento 1407 respondieron a la persona que se quejó por sus ruidos durante las relaciones. Fue una frase contundente que abrió el debate en redes sociales sobre las normas de convivencia.

"Cuanta envidia, deje cul*ar tranquila", escribieron con un lápiz en la parte inferior de la hoja.

Ante este video que se viralizó en redes sociales, las personas realizaron diversos comentarios sobre qué puede hacer o no una persona dentro de su vivienda, mientras otros culparon a las constructoras por las paredes tan delgadas que tienen los nuevos edificios.

"El problema no es de ellos, el problema son las constructoras que hacen paredes de cartón por evitar invertir. así que Team vecinos ruidosos👌🏾", "¡Es demasiado incomodo y mas cuando se tienen niños en la casa!", "Eso no es envidia, es respeto", "Escuchamos pero no juzgamos: soy la que grita 😩🤣🤣🤣🤣", "La gente tiene una idea equivocada de por que están en su casa pueden hacer lo que sea", entre otros comentarios.

Sin duda, este es un tema que genera opiniones divididas, pero que se deben hablar para llegar a acuerdos entre los vecinos.