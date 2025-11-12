Videos: así lincharon motociclistas a hombre que causó accidente en Bogotá

Un confuso y violento episodio se registró en la noche del martes en el occidente de Bogotá, donde un conductor fue asesinado después de ser perseguido por un grupo de motociclistas tras protagonizar maniobras peligrosas en plena vía pública. El hecho ocurrió entre las avenidas Las Américas y carrera 68, y terminó en el sector del Tintal, en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.º 3 de la Policía Metropolitana, todo comenzó cuando el conductor de un vehículo tipo campero azul “realizaba maniobras peligrosas que afectaron la movilidad y pusieron en riesgo a otros usuarios de la vía, especialmente a quienes esperaban el cambio del semáforo”.

Entre los afectados hay un uniformado de la Policía Nacional que se desplazaba en motocicleta y resultó impactado durante la huida del conductor. A raíz de esto, cerca de 200 motociclistas se sumaron a la persecución, que se extendió por varios kilómetros y terminó en una zona residencial del Tintal.

“En el trayecto se unieron dos patrullas nuestras que intentaron proteger al conductor y controlar a la multitud que lo seguía, pero la cantidad de personas lo hizo muy difícil. Tuvimos que enviar refuerzos para contener la situación”, explicó el coronel Mora.



Una vez los uniformados lograron intervenir, el conductor (un hombre de aproximadamente 35 años) fue hallado gravemente herido y trasladado a la Clínica de Occidente, donde falleció poco después. Por ahora, la Policía adelanta la recolección de videos de cámaras de seguridad del sector, del sistema TransMilenio y del C4 de la Policía Nacional, para identificar a los responsables de la agresión.

“Estamos verificando las placas de las motocicletas que participaron en la persecución. Hasta el momento no hay capturas ni reportes de personas lesionadas, pero continuamos el monitoreo en hospitales y centros asistenciales”, señaló el coronel Mora, quien agregó que el dictamen de Medicina Legal permitirá establecer si el conductor se encontraba o no bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar hacer justicia por mano propia y permitir que los procedimientos sean asumidos por las autoridades competentes.