En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxistas ebrio
Bombardeos contra disidencias
Daniel Quintero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Videos: así lincharon motociclistas a hombre que causó accidente en Bogotá

Videos: así lincharon motociclistas a hombre que causó accidente en Bogotá

La persecusión, protagonizada por unos 200 motociclistas, se extendió por varios kilómetros y terminó en una zona residencial del Tintal.

motociclistas-bogota-matan-hombre-kennedy.jpg
Unos 200 motociclistas mataron a golpes a hombre en Bogotá: lo persiguieron tras un accidente
Foto: videos redes sociales
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad