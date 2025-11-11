Vecinos del Tintal rescataron a un perrito que cayó a un caño: hicieron cadena humana para sacarlo

Un grupo de ciudadanos protagonizó un acto de solidaridad en el sur de Bogotá al rescatar a un perro que cayó accidentalmente al caño de El Tintal y fue arrastrado por la corriente durante varios metros. Al percatarse de la situación, vecinos y transeúntes del sector se organizaron rápidamente y formaron una cadena humana para salvar al animal.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo al menos nueve personas se toman de las manos y descienden con cuidado hasta la orilla del caño, mientras otros intentan mantener el equilibrio para evitar caer al agua. Finalmente, uno de los rescatistas logra sujetar al perro por el collar y lo saca a salvo, entre los aplausos de quienes presenciaron la escena.

“Iba caminando con mi perro por el parque cuando vi a muchas personas mirando hacia el caño. Me acerqué y vi que era un perrito café atrapado en el agua. De inmediato la gente hizo una cadena humana para sacarlo”, relató uno de los testigos.

Afortunadamente, el animal no sufrió heridas de gravedad y pudo reencontrarse con las personas que lo acompañaban antes del incidente. Tras el rescate, las autoridades locales destacaron el gesto ciudadano y aprovecharon para recordar la importancia de pasear a las mascotas con correa y bajo supervisión, para evitar accidentes como este.



El hecho, ocurrido en el sector de El Tintal, generó múltiples comentarios en redes, donde los bogotanos resaltaron la empatía y el trabajo en equipo de los vecinos que lograron salvar al perro.