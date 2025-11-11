En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Vecinos del Tintal rescataron a un perrito que cayó a un caño: hicieron cadena humana para sacarlo

Vecinos del Tintal rescataron a un perrito que cayó a un caño: hicieron cadena humana para sacarlo

En video quedó registrado el rescate a un perrito que era arrastrado por la corriente del caño El Tintal de esta localidad. Vecinos y transeúntes literalmente se unieron para sacarlo del agua. Por fortuna, el animal resultó ileso.

