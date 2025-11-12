En vivo
Revisarán cámaras de seguridad para dar con motociclistas que lincharon a hombre en Bogotá

Revisarán cámaras de seguridad para dar con motociclistas que lincharon a hombre en Bogotá

Hay consternación en Bogotá por la manera como se desarrollaron los hechos: un hombre, aparentemete borracho en una camioneta, es perseguido y asesinado a golpes.

