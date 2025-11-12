En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxistas ebrio
Bombardeos contra disidencias
Daniel Quintero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Videos muestran persecución de motociclistas a hombre en Bogotá: arrolló a algunos

Videos muestran persecución de motociclistas a hombre en Bogotá: arrolló a algunos

El hecho ocurrió en la carrera 68 con avenida de las Américas y dejó un saldo de una persona muerta y cuatro heridas, entre ellas dos policías.

Publicidad

Publicidad

Publicidad