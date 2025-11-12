Videos muestran persecución de motociclistas a hombre en Bogotá: arrolló a algunos

Bogotá vivió una noche de caos y violencia el pasado lunes, luego de que un grupo de motociclistas linchara a un hombre que conducía una camioneta, tras haber arrollado a varios de ellos en plena vía.

El hecho ocurrió en la carrera 68 con avenida de las Américas y dejó un saldo de una persona muerta y cuatro heridas, entre ellas dos policías. De acuerdo con las autoridades, el conductor inició su recorrido embistiendo a dos motociclistas, quienes quedaron heridos en el lugar. Sin embargo, en lugar de detenerse a auxiliarlos, el hombre decidió huir hacia el occidente, lo que desató una persecución de decenas de motociclistas durante varios kilómetros.

Durante la huida, el conductor chocó con otros vehículos y arrolló a dos uniformados que intentaban detener su marcha. Finalmente, la persecución terminó frente al conjunto residencial Tierra del Sol, en la localidad de Kennedy, donde cerca de 200 motociclistas lo rodearon. Testigos relataron que el hombre fue golpeado con palos y piedras hasta quedar inconsciente en la vía.

Así ocurrió el atropello de los motociclistas en Bogotá

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el conductor de la camioneta, aparentemente en estado de embriaguez, intentó dar reversa y terminó arrollando a dos motociclistas que se encontraban sobre la vía. Luego, el vehículo giró varias veces tratando de esquivar tanto a los policías como a los moteros que intentaban detenerlo, antes de emprender la huida.

Otro video muestra el momento exacto en que el conductor fue sacado de la camioneta y agredido brutalmente por los motociclistas, quienes usaron palos, piedras y cadenas para atacarlo.

Alcaldía de Kennedy se pronuncia sobre el linchamiento

El trágico suceso, registrado en el sector de Nueva Castilla, involucró a un ciudadano que presuntamente conducía en alto estado de embriaguez por la avenida de Las Américas. La Policía de TransMilenio inició una persecución para detenerlo y evitar más accidentes, pero el hombre terminó chocando contra la fachada de un edificio. En ese momento, varios ciudadanos decidieron “tomar la justicia por mano propia”.

La alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín Ospina, hizo un llamado a la prudencia y la responsabilidad. Pidió a los ciudadanos evitar conducir bajo los efectos del alcohol durante la temporada decembrina, “un tiempo de paz, reconciliación y convivencia familiar”. Además, insistió en que “no se debe tomar justicia por mano propia”, recordando que las autoridades distritales y locales están en capacidad de actuar y que la tolerancia debe primar en cualquier circunstancia.