TransMilenio anuncia cierre temporal de estación del sur de Bogotá por obras del metro

Con el propósito de continuar los trabajos de la primera línea del Metro de Bogotá, el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal suspenderán temporalmente su operación desde las 10:00 p.m. del sábado 15 de noviembre hasta las 5:00 a.m. del lunes festivo 17 de noviembre.

Durante este periodo, el sistema TransMilenio S.A. implementará un plan operativo especial para garantizar la movilidad de los usuarios del suroccidente de la ciudad.



¿Cómo funcionarán las rutas de TransMilenio?

Los servicios alimentadores funcionarán de manera transitoria en la estación Banderas, sin omitir ni cambiar paraderos. Las rutas F23, 5, F32 y F60 modificarán sus recorridos: la ruta F23 llegará hasta Banderas y las troncales 5, F32 y F60 operarán hasta la estación Transversal 86, donde realizarán su retorno.

De igual manera, las rutas E32, A60 y RF5 Calle 22 prestarán servicio desde Transversal 86, sin operar en las estaciones Patio Bonito ni Biblioteca Tintal. La ruta TransMiZonal 9-1 Bosa La Libertad trasladará temporalmente su operación al Portal Sur durante el fin de semana.

Estación de TransMilenio Biblioteca-Tintal Foto: Alcaldía de Bogotá

El sistema también dispondrá de alternativas de movilidad zonal mediante rutas TransMiZonal que conectarán el sector del Portal Américas con diferentes puntos de la ciudad. Los servicios DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 presentarán desvíos y realizarán paradas provisionales cercanas al portal.



TransMilenio invita a los usuarios a planear su viaje con anticipación y recargar previamente la tarjeta tullave. Las recargas digitales pueden realizarse a través de la aplicación Maas, con activación en los puntos de tullave, lectores de los buses zonales o mediante tecnología NFC desde el celular.

Para garantizar una adecuada orientación a la ciudadanía, un equipo de atención en vía acompañará la operación durante el cierre. Este grupo está conformado por anfitriones del Sistema, personal de Recaudo Bogotá, vigilancia privada, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y colaboradores de la Empresa Metro de Bogotá.

TransMilenio recuerda a los más de cuatro millones de usuarios del Sistema que pueden consultar las rutas, horarios y novedades operativas en tiempo real en la página web, en el canal de WhatsApp y en la aplicación TransMi App.