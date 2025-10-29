Bogotá tendría más trabajo con el metro y TransMilenio: millonaria inversión financiará megaobras

Bogotá se ha consolidado como un ejemplo de estabilidad económica y planificación urbana. En medio de los retos de movilidad que enfrentan las grandes ciudades, la capital recibió una noticia que refuerza la confianza en su desarrollo y permitirá seguir mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

En un contexto económico desafiante, la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) puso su mirada en el Distrito Capital como un destino atractivo para la inversión. El mercado respondió con optimismo, respaldando los proyectos de infraestructura que buscan transformar la movilidad en Bogotá.



Inversión millonaria para fortalecer la movilidad en Bogotá

Bogotá logró asegurar más de $576.000 millones para continuar el desarrollo de las troncales alimentadoras de la primera línea del Metro, una cifra que superó ampliamente las expectativas. De hecho, la demanda fue 1,47 veces superior al monto ofrecido, una señal clara del interés de inversionistas como Valores Bancolombia, Cibest Capital, Credicorp Capital y Corredores Davivienda.

Estos recursos se destinarán principalmente a las troncales de la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Carrera 68, obras que beneficiarán directamente a más de 2,4 millones de habitantes en once localidades, entre ellas Engativá, Kennedy, Fontibón y Bosa.

Según explicó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, los nuevos corredores podrían reducir los tiempos de desplazamiento hasta en un 30% y conectarán con la primera línea del Metro, ofreciendo una movilidad más eficiente, moderna y sostenible.



Bus de TransMilenio BYD eléctrico ensamblado en Colombia Foto: cortesía

Financiación pública con respaldo AAA

El apoyo de la bvc no solo fortalece la infraestructura urbana, sino que representa un avance importante en el desarrollo del mercado de capitales en Colombia. Andrés Restrepo Montoya, presidente de la entidad, destacó que en lo que va del año se han realizado 29 colocaciones de renta fija por más de $2,5 billones, de las cuales once corresponden a titularizaciones que superan el billón de pesos. Este comportamiento demuestra el creciente interés por financiar proyectos de infraestructura sostenible.

La emisión de Bogotá obtuvo la máxima calificación crediticia (AAA) otorgada por Fitch Ratings, lo que garantiza confianza y estabilidad financiera. Además, se estructuró bajo dos series atractivas:

Serie A: IPC + 7,65 % E.A., con vencimiento a siete años.

IPC + 7,65 % E.A., con vencimiento a siete años. Serie D (UVR): tasa fija del 7,93 % E.A., con un plazo de 16 años.

Más allá de los números, el mensaje es claro: Bogotá ha recuperado la confianza de los inversionistas. Este respaldo permite que el Distrito financie sus obras con mejores tasas, reduciendo los costos por intereses y destinando más recursos a proyectos que impactan directamente la vida de los ciudadanos.