¿Se retrasará el metro? Accidente enciende la alarma sobre el futuro de la obra

Un nuevo obstáculo se cruza en el camino del metro de Bogotá, una de las obras más esperadas por los ciudadanos y que promete transformar la movilidad en la capital. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que uno de los trenes destinados al sistema sufrió un accidente el pasado 30 de octubre mientras era transportado entre las ciudades chinas de Changchun y Qingdao. Debido al incidente, el tren fue devuelto a la fábrica para su reparación.



Tres vagones del metro resultaron afectados

De acuerdo con la información entregada por la EMB, el accidente ocasionó daños en tres de los seis vagones que conformaban el tren. Por esta razón, la entrega programada para este año se verá reducida. En lugar del número total de trenes que se esperaba recibir en 2025, finalmente llegarán solo cuatro unidades durante ese año.

Pese al percance, la entidad aseguró que el cronograma general del proyecto no se modificará y que el consorcio Metro Línea 1 (ML1) trabaja para solucionar el problema lo antes posible.

“Esperamos que el consorcio pueda sortear satisfactoriamente y en el menor tiempo posible esta difícil situación”, señaló la Empresa Metro de Bogotá en un comunicado, agregando que el resto de los trenes continúan en proceso de fabricación sin contratiempos.

Obras de Metro en Bogotá Foto: @MetroBogota

Así serán los trenes del metro y cuándo llegarán a Bogotá

Cada uno de los trenes contará con seis vagones, con capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros y espacios adaptados para personas con movilidad reducida. Además, dispondrán de 252 sillas por tren, de las cuales 36 estarán destinadas a usuarios prioritarios.

En total, el sistema contará con 30 trenes automáticos, capaces de movilizarse a una velocidad promedio de 80 km/h. Una vez entren en operación, circularán cada 90 a 140 segundos, cubriendo el trayecto desde el Patio Taller hasta la calle 27 en aproximadamente 27 minutos.

Publicidad

La EMB también destacó que los trenes incorporarán tecnología de última generación para reducir el ruido y mejorar la eficiencia energética. “Estos son trenes modernos, no como los antiguos que aún ruedan en otras ciudades”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán, quien reiteró su compromiso con que el metro de Bogotá entre en funcionamiento dentro de los plazos establecidos.