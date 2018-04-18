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Blu Radio  / Raúl Castro

Raúl Castro

285769_Blu Radio. Raúl Castro / Foto: AFP
Mundo

Estados Unidos buscaría imputar al expresidente cubano Raúl Castro

La relación entre Washington y La Habana enfrenta un nuevo episodio de tensión tras revelaciones sobre Raúl Castro.

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EE. UU. sopesa una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro, según CBS

La información de la posible investigación sucede el mismo día en que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con líderes cubanos en La Habana.

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Raúl Castro reaparece tras protestas que dejan un centenar de detenidos en Cuba

Castro, de 90 años, se jubiló y heredó en abril el máximo poder como líder del Partido Comunista a Díaz-Canel, presidente de Cuba desde 2018.

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Los cubanos, agobiados por la crisis, salen a las calles a protestar, ¿llegó el final del castrismo?

El escritor y profesor Pablo Guadarrama, así como la activista y periodista Iliana Hernández presentaron las dos caras de la moneda en Mañanas BLU.

12060_BLU. Raúl Castro/ Foto: AFP
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Raúl Castro se va, pero todo seguirá igual en Cuba

El relevo se da en medio de una profunda crisis económica en el país por la pandemia del coronavirus

12060_BLU. Raúl Castro/ Foto: AFP
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Raúl Castro propone "diálogo respetuoso" entre Cuba y Estados Unidos

En su discurso, dirigido al nuevo gobierno demócrata de Joe Biden, Raúl Castro agregó que no se puede exigir a Cuba renunciar a “la autodeterminación de los pueblos”.

363776_Cuba // Foto referencia: AFP
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Así es el sueldo mínimo y el sueldo máximo en Cuba

Las autoridades han señalado que la reforma busca estimular la incorporación al empleo.

304464_BLU Radio. Miguel Díaz-Canel / Foto: AFP.
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Miguel Díaz-Canel, candidato único para suceder a Raúl Castro en Cuba

A pesar del relevo generacional en el Gobierno cubano, el mensaje del oficialismo es de continuidad del sistema, para garantizar el socialismo y la Revolución.

296895_Blu Radio/ Panelista de BLU Radio Barranquilla, Óscar Montes. Foto: Cortesía
Caribe

Raúl Castro, sin Presidencia pero con poder en Cuba: columna de Óscar Montes

El panelista Óscar Montes habló sobre el papel de Raúl Castro en Cuba.

273838_Foto: Referencia AFP
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Este miércoles por primera vez en 59 años dejarán de gobernar los Castro en Cuba

Raúl Castro pondrá fin a una era en Cuba al entregar el poder después de suceder a su hermano mayor Fidel Castro, quien murió en 2016.

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