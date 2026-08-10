Nueva EPS activa su capacidad de respuesta tras terremoto en Colombia y garantiza atención en salud

Tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes en Colombia, la Nueva EPS informó la activación inmediata de su capacidad de respuesta con el objetivo de atender a las personas afectadas y garantizar la continuidad de los servicios de salud en todo el país.

De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad puso en marcha mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente para identificar posibles afectaciones en su red de prestación de servicios, especialmente en los territorios impactados por el movimiento telúrico.

🚨Nueva EPS activa su capacidad de respuesta ante el sismo y ofrece apoyo a los afectados en Colombia.



“En momentos como este, nuestra prioridad es la vida. Nueva EPS está presente y tiene toda la disposición para acompañar a los colombianos que requieran atención como… pic.twitter.com/9ITIBRrdXj — NUEVA EPS (@NuevaEPSCol) August 10, 2026

Esta medida busca anticipar cualquier interrupción en la atención y adoptar acciones oportunas que permitan garantizar el acceso de los usuarios al sistema de salud.

La Nueva EPS expresó además su solidaridad con los colombianos afectados por la emergencia, en especial con sus afiliados, colaboradores y sus familias, reiterando su disposición de acompañamiento durante esta situación. En ese sentido, la entidad aseguró que está preparada para brindar atención médica a quienes lo requieran, sin importar el régimen de afiliación, en articulación con las autoridades, las instituciones prestadoras de salud y los organismos responsables de la gestión del riesgo.



Como parte de las acciones implementadas, la EPS mantiene un monitoreo constante del comportamiento de su red de servicios en las zonas que podrían presentar afectaciones, con el fin de identificar de manera oportuna cualquier situación que comprometa la atención de los usuarios y tomar medidas que aseguren la continuidad del servicio.

Rescatistas levantando escombros en Manizales Foto de: AFP

La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a hacer un uso adecuado de los servicios de urgencias, acudiendo únicamente en casos que realmente lo requieran, para permitir que estos se concentren en atender a los pacientes con condiciones más críticas.

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Finalmente, el agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, destacó el compromiso institucional frente a la emergencia y aseguró: “En momentos como este, nuestra prioridad es la vida. Nueva EPS está presente y tiene toda la disposición para acompañar a los colombianos que requieran atención como consecuencia de esta emergencia, trabajando de manera articulada con las autoridades y los actores del sistema de salud”.

La entidad reiteró que continuará con sus mecanismos de seguimiento y coordinación para responder a las necesidades que surjan en las regiones afectadas, en medio de esta contingencia nacional.