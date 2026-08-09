Más del 60 % de los niños en Colombia no recibe lactancia exclusiva: Unicef pide reforzar el apoyo

Más del 60 % de los niños y niñas en Colombia no recibe lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015. Ante esta situación, Unicef hizo un llamado a fortalecer las políticas y acciones destinadas a proteger, promover y apoyar la lactancia materna en el país.

La advertencia se conoce en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que este año tiene como lema “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: reforzar lo que funciona”. La campaña busca poner el foco en las medidas que han demostrado ser efectivas y en la necesidad de construir redes de apoyo alrededor de las madres lactantes.

Para Unicef, garantizar la lactancia materna durante los primeros meses de vida no debe entenderse exclusivamente como una decisión individual. La organización considera que las familias, las comunidades, el sistema de salud, los empleadores y las instituciones públicas y privadas tienen responsabilidades para generar condiciones que permitan a las mujeres amamantar.

Unicef pide fortalecer las redes de apoyo

La leche materna es considerada una fuente fundamental de alimentación durante los primeros meses de vida. Entre sus beneficios se encuentran la protección frente a enfermedades, el aporte al desarrollo cognitivo y la contribución a un crecimiento saludable. Además, la lactancia está relacionada con una menor probabilidad de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores.



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Pero sus beneficios no se limitan a la salud infantil. Al tratarse de una forma de alimentación de bajo costo y disponible para las familias, la lactancia materna también puede contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, reducir desigualdades y favorecer la disminución de la pobreza.

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“Fortalecer los sistemas de apoyo a la lactancia materna es una responsabilidad compartida”, señaló Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia, quien insistió en la necesidad de que distintos sectores trabajen conjuntamente para crear condiciones sostenibles y equitativas para las madres.

La organización considera que contar con apoyo en el hogar puede ser determinante, pero también resulta necesario que las mujeres encuentren condiciones adecuadas cuando regresan a sus trabajos o cuando acuden a los servicios de salud.

Colombia tiene avances, pero aún enfrenta retos

Unicef destacó que Colombia ha desarrollado durante los últimos años diferentes iniciativas para favorecer la lactancia materna. Entre ellas están las Salas Amigas de la Familia Lactante, tanto en espacios laborales como comunitarios, y la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII).

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También resaltó el trabajo de las Madres FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes hacen parte de las acciones de acompañamiento a las familias.

Estos avances, sin embargo, requieren continuidad y mayores esfuerzos para que las medidas de protección y promoción de la lactancia lleguen de manera efectiva a las madres y sus hijos.

Otro de los puntos señalados por Unicef es la necesidad de avanzar en la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Esta herramienta busca proteger a las familias de prácticas comerciales que puedan interferir con la lactancia y garantizar que las decisiones sobre alimentación infantil se tomen con información adecuada.

La lactancia materna también es una inversión

La Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026 plantea además la discusión sobre los recursos que destinan los países a proteger esta práctica. Unicef sostiene que invertir en lactancia materna puede generar importantes beneficios sociales y económicos, aunque su potencial continúa siendo subestimado.

Según la información difundida por la organización, la falta de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna representa pérdidas económicas significativas a nivel mundial, estimadas en 1.500 billones de dólares diarios, equivalentes aproximadamente a 4,84 billones de pesos colombianos al día.

Por eso, el llamado de Unicef no se limita a incrementar las campañas de información. La organización plantea la necesidad de consolidar políticas públicas y entornos que permitan a las madres ejercer su derecho a amamantar con acompañamiento y sin barreras.

En ese sentido, garantizar que madres, padres y cuidadores tengan acceso a información basada en evidencia científica, sin conflictos de interés ni presiones comerciales, es otro de los desafíos señalados.

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La cifra de la ENSIN 2015 continúa siendo un llamado de atención para Colombia: lograr que más niños reciban lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses requiere una respuesta que vaya más allá de la voluntad individual. Para UNICEF, reforzar las estrategias que ya funcionan y ampliar los sistemas de apoyo será fundamental para que la lactancia materna contribuya a un comienzo de vida más saludable y a una sociedad con mayores condiciones de equidad.