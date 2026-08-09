Una prueba puede cambiarlo todo: por qué detectar el VIH a tiempo sigue siendo fundamental

Han pasado más de 40 años desde que se identificaron los primeros casos de VIH y, durante este tiempo, la ciencia ha cambiado de manera radical el panorama para las personas que viven con el virus. Lo que décadas atrás era considerado prácticamente una sentencia de muerte hoy puede ser una condición crónica manejable, siempre que exista un diagnóstico oportuno y acceso continuo al tratamiento.

Uno de los principales retos, sin embargo, permanece vigente: muchas personas todavía no saben que tienen VIH.

A nivel mundial, se estima que más de 40 millones de personas viven con el virus y alrededor del 40 % desconoce su condición. En Colombia, la cifra se acerca a las 211.000 personas. Aunque el país registró para 2025 una reducción de 2,65 % en los nuevos casos notificados, la detección tardía continúa siendo una preocupación: más del 40 % de los nuevos diagnósticos se producen en estadio 2 de la infección.

En América Latina y el Caribe, entre el 14 % y el 15 % de quienes viven con VIH no conocen su diagnóstico y cerca de una tercera parte recibe la noticia cuando la infección ya se encuentra en una etapa avanzada. Estas cifras ponen sobre la mesa la importancia de hablar de la prueba de VIH sin prejuicios y como parte de las acciones habituales de cuidado de la salud.



Prueba de VIH. Foto: AFP

El tratamiento cambió la historia del VIH

Los avances en los tratamientos antirretrovirales han permitido controlar la multiplicación del virus en el organismo y preservar el funcionamiento del sistema inmunitario. De esta manera, las personas diagnosticadas pueden reducir significativamente el riesgo de que la infección avance hacia el sida y alcanzar una expectativa de vida cada vez más cercana a la de la población general.

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La evolución también ha permitido consolidar uno de los conceptos más importantes de la respuesta actual al VIH: Indetectable = Intransmisible (I=I).

Cuando una persona recibe tratamiento antirretroviral de manera adecuada y mantiene una carga viral indetectable, no transmite el VIH por vía sexual. Este conocimiento científico representa un cambio fundamental no solo para la salud pública, sino también para combatir los prejuicios que durante años han acompañado al diagnóstico.

“Uno de los mayores desafíos frente al VIH sigue siendo que muchas personas desconocen su diagnóstico. Hacerse la prueba permite conocer la condición a tiempo, acceder oportunamente a la atención médica y evitar que el virus avance a etapas más complejas como el SIDA”, señaló Andrés Cuestas, gerente médico de VIH en GSK Colombia.

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¿Por qué es importante hacerse la prueba de VIH?

Conocer el diagnóstico permite iniciar el tratamiento cuando todavía existe una mayor oportunidad de controlar la infección, disminuir complicaciones y proteger la salud a largo plazo. Además, el acceso temprano al tratamiento contribuye a reducir nuevas transmisiones.

Por esta razón, se recomienda que las personas con vida sexual activa se realicen una prueba de VIH al menos una vez al año, como parte de sus controles habituales de salud.

Pero existe un obstáculo que va más allá del acceso a los servicios médicos: el estigma. De acuerdo con ONUSida, la discriminación relacionada con el VIH continúa dificultando tanto que las personas se hagan la prueba como que quienes viven con el virus busquen atención.

Inyección para el biopolímeros. Foto: Unsplash

Ese estigma también se alimenta de mitos sobre las formas de transmisión. El VIH no se transmite por abrazar, besar, dar la mano, compartir alimentos, utilizar baños públicos ni convivir con una persona que tiene el virus.

“Hoy sabemos que el VIH puede controlarse y que las personas que viven con el virus pueden tener una vida plena. Sin embargo, el estigma continúa siendo una de las principales barreras para el diagnóstico oportuno”, afirmó Cuestas.

Más información para enfrentar el VIH

La respuesta al VIH no depende únicamente de nuevos medicamentos o tecnologías. También requiere información clara, acceso a las pruebas, acompañamiento médico y una sociedad capaz de dejar atrás los prejuicios.

En el marco del Día Mundial de la Prueba del VIH, el llamado es a entender que hacerse el examen no debe estar asociado con miedo o discriminación. Detectar el virus a tiempo abre la puerta al tratamiento, permite controlar la infección y puede cambiar de manera significativa el futuro de una persona.

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En palabras de Cuestas, conocer la condición oportunamente puede marcar la diferencia entre permanecer en la incertidumbre y acceder a las herramientas disponibles para controlar la infección y vivir plenamente.