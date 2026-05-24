Más placer y menos estigma: así funcionará la nueva estrategia contra el VIH

Con una apuesta centrada en el bienestar, la información y el acceso oportuno a los servicios de salud, Profamilia y el Mecanismo Coordinador de País presentaron oficialmente “Hágale! El placer del cuidado”, una iniciativa que buscará reforzar la respuesta frente al VIH en Colombia durante los próximos tres años.

El programa, financiado por Fondo Mundial, llegará a varias ciudades priorizadas del país y estará enfocado especialmente en comunidades que históricamente han enfrentado barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.

La estrategia surge en medio de un panorama que sigue generando preocupación entre las autoridades sanitarias. Según cifras recientes de la Cuenta de Alto Costo, con corte a enero de 2025, en Colombia se reportaron 14.169 nuevos casos de VIH durante el último año. A esto se suma que, de acuerdo con estimaciones de ONUSIDA, cerca del 17 % de las personas que viven con el virus desconocen su diagnóstico.

Sin embargo, uno de los datos más alarmantes está relacionado con la detección tardía de la enfermedad. El informe señala que el 73 % de los casos fueron identificados en etapas avanzadas, mientras que un 34 % de las personas ya se encontraba en fase sida al momento del diagnóstico.



Frente a este escenario, Marta Royo, CEO de Profamilia, explicó que el propósito de “Hágale!” es cambiar la manera en que se habla de prevención y salud sexual en el país.

“Queremos que las personas vivan su sexualidad con más confianza, bienestar e información, entendiendo que el diagnóstico oportuno puede marcar una gran diferencia en su calidad de vida”, señaló.

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La iniciativa plantea un enfoque distinto al de campañas tradicionales basadas en el miedo. En esta ocasión, el mensaje gira alrededor del placer, el autocuidado y el derecho a tomar decisiones informadas sobre la vida sexual.

Entre las principales acciones contempladas está el fortalecimiento del liderazgo comunitario, la promoción del uso de preservativos y lubricantes, así como la difusión de herramientas de prevención como la PrEP y la PEP, tratamientos utilizados antes o después de una posible exposición al VIH.

Además, se impulsará la realización de pruebas duales para detectar VIH y sífilis de manera temprana, junto con mecanismos que permitan agilizar el ingreso de los pacientes al sistema de salud para recibir tratamiento oportuno.

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Otro de los componentes clave será la atención dirigida a población migrante en condición irregular, un sector que frecuentemente enfrenta mayores dificultades para acceder a servicios médicos.

La articulación del proyecto estará liderada por Profamilia y el MCP, en coordinación con organizaciones de base comunitaria y diferentes actores del sector salud. Para Hanna Henao, presidenta del MCP, el trabajo conjunto con las comunidades será fundamental para lograr resultados sostenibles.

Dentro de las metas trazadas hasta diciembre de 2028, la estrategia contempla la entrega gratuita de más de 800.000 kits de prevención y más de 3.000 kits especializados para reducción de riesgos en personas que se inyectan drogas. También se proyecta la realización de 700.000 pruebas duales de VIH y sífilis, además del desarrollo de herramientas digitales para brindar información confiable y orientación.

“Hágale!” tendrá presencia en 14 territorios del país, entre ellos Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali y Cúcuta, entre otras ciudades priorizadas.

La estrategia estará enfocada en hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, trabajadores sexuales, migrantes y personas que se inyectan drogas, poblaciones que han sido impactadas por el estigma y la discriminación alrededor del VIH.

Con este proyecto, las organizaciones buscan abrir una nueva conversación sobre salud sexual en Colombia: una basada menos en el temor y más en el acceso a la información, el cuidado y el derecho al disfrute pleno de la sexualidad.