¿Tiene apego evitativo? Estas son las señales y cómo puede construir vínculos más seguros

Para algunas personas, una mayor cercanía emocional, hablar del futuro o mostrarse vulnerable dentro de una relación puede generar incomodidad y una necesidad de tomar distancia. Estas conductas pueden estar relacionadas con el llamado apego evitativo.

Así lo explicó en En Blu Jeans la psicóloga chilena Soledad Grunert, especialista en vínculos adultos, quien señaló que este estilo de apego lleva a algunas personas a inhibir sus necesidades emocionales, especialmente en momentos de estrés.

“El apego evitativo lo que hace es que, debido a sus experiencias tempranas, desactiva el sistema de apego, lo inhibe, lo suprime”, explicó.

Esto no quiere decir que una persona evitativa no ame a su pareja. Según Grunert, puede existir un sentimiento genuino, pero también dificultades para manejar lo que provoca emocionalmente una relación cercana. “Puede una persona amar mucho a alguien, pero si tengo apego evitativo, lo que me cuesta es gestionar las emociones que me genera la proximidad, la intimidad y la cercanía emocional”, señaló.



¿De dónde viene el apego evitativo?

De acuerdo con la especialista, uno de los principales factores está relacionado con las respuestas emocionales recibidas durante las primeras etapas de la vida. Una persona puede aprender que “si hay proximidad, revelación, vulnerabilidad o expresión de necesidad, lo que se viene es rechazo, juicio, desaprobación o ausencia de respuesta”. Con el tiempo, puede desarrollar una fuerte autosuficiencia como mecanismo de protección.

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Por eso, algunas personas con apego evitativo pueden mostrarse muy independientes, seguras de sí mismas y cómodas con la soledad. Sin embargo, la psicóloga advierte que parte de esa independencia también puede funcionar como una defensa.

El problema suele aparecer cuando comienzan a repetirse dificultades para construir relaciones comprometidas o cuando surge constantemente la necesidad de alejarse al aumentar la intimidad. “Se empiezan a dar cuenta de que no logran crear vínculos realmente implicados, comprometidos”, explicó.

Vida en pareja, referencia. Foto: generada por Imagen Fx

¿Se puede pasar de un apego evitativo a uno seguro?

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Sí. Grunert enfatizó que los estilos de apego no son permanentes y pueden modificarse. El primer paso es reconocer qué situaciones despiertan automáticamente la necesidad de escapar o tomar distancia. Esto puede implicar cuestionar por qué una conversación profunda, expresar sentimientos, hablar del futuro o depender emocionalmente de alguien puede llegar a sentirse como una pérdida de libertad.

Sin embargo, el cambio no depende únicamente de la introspección. La especialista aseguró que, así como estos estilos se desarrollan dentro de los vínculos, “para cambiar los estilos de apego se necesitan nuevas experiencias vinculares”.

Esto significa aprender poco a poco a permanecer en la cercanía, mantener conversaciones más profundas y expresar emociones en espacios donde la respuesta del otro sea segura.

Apego ansioso y evitativo: ¿puede funcionar una relación?

Grunert también abordó la frecuente dinámica entre personas con apego ansioso y evitativo. Mientras la persona ansiosa busca más cercanía cuando siente inseguridad, la evitativa suele responder alejándose. Esa distancia aumenta la ansiedad del primero, mientras que la insistencia puede incrementar la necesidad de escapar del segundo.

“El automático del ansioso es ir a protestar, a insistir, y el automático del evitativo es ir a replegarse y a tomar distancia”, explicó.

Pese a ello, la especialista aseguró que es posible construir una relación más segura si ambas personas reconocen estas respuestas y aprenden a expresar las necesidades emocionales que existen detrás de ellas.

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“Cuando una pareja aprende a funcionar de manera segura, no solo mejora la calidad de la relación, sino que cada parte sana y cambia sus propios estilos de apego”, concluyó.