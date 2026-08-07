Psicóloga explica cómo identificar si tiene apego ansioso y qué hacer para cambiarlo

El apego es una parte natural del desarrollo humano y está presente en todas las personas. Sin embargo, cuando se desarrolla de forma insegura puede influir en la manera en que se viven las relaciones de pareja, familiares o de amistad.

Uno de los estilos más comunes es el apego ansioso, un patrón que, según la psicóloga chilena Soledad Grunert, suele manifestarse con una necesidad constante de seguridad emocional y miedo a que el otro se aleje.

Durante una entrevista en En Blu Jeans, la especialista en vínculos adultos explicó qué es el apego ansioso, cómo reconocerlo y qué herramientas pueden ayudar a modificar este patrón en la adultez.

¿Cómo identificar si tiene apego ansioso?

Grunert aclaró que el apego no es algo negativo por sí mismo, ya que se trata de una necesidad biológica con la que nacen todos los seres humanos.



"El apego es una necesidad biológica innata absolutamente básica con la que estamos cableados todos los seres humanos", explicó.

No obstante, señaló que existen variantes inseguras del apego, entre ellas el apego ansioso, que suele desarrollarse cuando durante la infancia las respuestas emocionales de los cuidadores fueron inconsistentes.

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Según la especialista, algunas señales que pueden indicar un apego ansioso son:



Estar muy pendiente de las acciones o respuestas de la otra persona.

Sentir ansiedad cuando la pareja o un ser querido tarda en responder.

Buscar constantemente confirmaciones de afecto.

Temor frecuente a que el otro se aleje o abandone la relación.

Tendencia a insistir, perseguir o aferrarse cuando siente distancia emocional.

La psicóloga explicó que estas conductas aparecen porque la persona desarrolla una fuerte necesidad de asegurarse de que el otro seguirá disponible emocionalmente.

¿Por qué se desarrolla el apego ansioso?

De acuerdo con Grunert, este patrón suele originarse cuando, durante la infancia, las figuras de cuidado respondían de forma inconsistente ante las necesidades emocionales del niño.

La especialista hizo énfasis en que esto no significa necesariamente que los padres no hayan querido a sus hijos.

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"No tiene que ver con cuánto me quisieron, tiene que ver con la calidad de las respuestas emocionales", afirmó.

Explicó que cuando un niño recibe apoyo algunas veces, pero en otras no encuentra esa respuesta emocional, su sistema nervioso aprende que no puede tener la certeza de que alguien estará disponible cuando lo necesite.

Como consecuencia, desarrolla estrategias para intentar garantizar esa cercanía, lo que más adelante puede traducirse en hipervigilancia, necesidad constante de reafirmación y miedo a la distancia emocional.

¿Se puede cambiar el apego ansioso?

Una de las principales dudas sobre este tema es si este estilo de apego permanece durante toda la vida. Frente a ello, la psicóloga fue enfática en señalar que sí es posible modificarlo.

"Absolutamente. No es una enfermedad, es una forma aprendida de funcionar y de protegernos", aseguró.

Añadió que el sistema de apego puede cambiar mediante nuevas experiencias emocionales y relaciones más seguras.

Durante la entrevista, Soledad Grunert explicó que el primer paso consiste en desarrollar conciencia sobre el origen de esas reacciones antes de actuar impulsivamente.

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Entre las recomendaciones que mencionó están:



Identificar cuándo aparece la ansiedad en la relación.

Preguntarse si el temor responde a una situación real del presente o a experiencias del pasado.

Cuestionar las interpretaciones automáticas que surgen en momentos de estrés.

Aprender herramientas de autorregulación emocional, sin depender exclusivamente de otra persona para recuperar la calma.

Construir vínculos donde exista una mayor consistencia y disponibilidad emocional.

La especialista explicó que muchas personas con apego ansioso buscan regular su ansiedad únicamente a través de la pareja, por lo que aprender a gestionar las propias emociones también hace parte del proceso de cambio.