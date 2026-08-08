¿Sufre de problemas digestivos o de vitamínicas? Estos síntomas pueden ser alerta de anemia

La anemia continúa siendo un problema de salud pública en Colombia y, en muchos casos, pasa desapercibida durante meses porque sus síntomas suelen confundirse con el cansancio diario. Aunque la mayoría de las personas la relaciona únicamente con la falta de hierro, especialistas advierten que enfermedades digestivas, deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico, entre otros factores, también pueden estar detrás de esta condición.

De acuerdo con la Guía para la Prevención de la Anemia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cerca del 15 % de las mujeres en edad fértil y alrededor del 5 % de los hombres en Colombia presentan anemia. Esta enfermedad puede afectar la energía, el rendimiento físico y cognitivo, además de aumentar los riesgos en personas que deben someterse a procedimientos médicos o quirúrgicos.

¿Qué enfermedades pueden causar anemia además de la falta de hierro?

El doctor Felipe Posada Arenas, médico especialista en Anestesiología y Reanimación de Mentoring Medic, explicó que la deficiencia de hierro sigue siendo la causa más frecuente, pero no es la única.



Entre los factores que pueden desencadenar anemia se encuentran:



Enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad celíaca o algunas enfermedades inflamatorias intestinales.

Deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico.

Enfermedades renales y otros trastornos crónicos.

Pérdidas de sangre por úlceras, hemorragias digestivas o cirugías.

Dietas restrictivas o con bajo consumo de hierro y proteínas.

Embarazos frecuentes.

Enfermedades hereditarias, como algunos tipos de talasemia o la anemia falciforme.

En el caso de las mujeres en edad reproductiva, también influyen los sangrados menstruales abundantes, especialmente cuando se presentan junto con problemas de absorción intestinal o una alimentación insuficiente.

Imagen de referencia Foto: AFP

Publicidad

¿Cuáles son los síntomas de la anemia que muchas personas ignoran?

Uno de los principales problemas es que la anemia leve o moderada puede pasar inadvertida durante mucho tiempo.

Según el especialista, síntomas como fatiga persistente, dificultad para concentrarse, palidez, mareos, falta de aire al realizar esfuerzos leves o uñas frágiles suelen atribuirse al estrés o al exceso de trabajo. "Como muchas personas las atribuyen al estrés o al exceso de trabajo, es común que lleguen a una cirugía sin conocer realmente cómo están sus niveles de hemoglobina", explicó Felipe Posada Arenas.

Publicidad

¿Cómo prevenir la anemia y mejorar los niveles de hemoglobina?

Los especialistas recomiendan identificar la causa de la anemia de manera temprana y seguir un tratamiento médico acompañado de cambios en la alimentación.

La Organización Mundial de la Salud también destaca la importancia de consumir alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, pescados, mariscos, legumbres, espinacas y frutos secos. Además, aconseja acompañarlos con vitamina C para favorecer la absorción del hierro e incluir vitamina B12 y ácido fólico en la dieta. También recomienda limitar el consumo de café, té y grandes cantidades de calcio, ya que pueden reducir la absorción de este mineral.

El doctor Posada agregó que revisar los niveles de hemoglobina con varias semanas de anticipación, especialmente antes de una cirugía, permite iniciar una suplementación adecuada y disminuir el riesgo de complicaciones durante la recuperación.