“En Cuba hay personas comiendo una vez al día”: especialista alerta sobre crisis económica y social

El politólogo y académico cubano Arturo López Levy aseguró que las recientes acciones de Estados Unidos contra Cuba, incluida la imputación anunciada contra Raúl Castro y el incremento de la presión política y militar, responden en parte a intereses electorales dentro de la política estadounidense y forman parte de una estrategia de “máxima presión” impulsada desde Washington.

Durante una entrevista en Sala de Prensa, López Levy, investigador del Instituto de Estudios Comparados de la Universidad de Denver y profesor de la Universidad Estatal de Georgia, afirmó que el acto realizado en la Torre de la Libertad de Miami debe analizarse más allá de su dimensión judicial. “Aquí hay un interés fuertemente electorero”, sostuvo al mencionar la presencia de la senadora republicana Ashley Moody, quien buscará la reelección en 2026.

El especialista consideró que la administración de Donald Trump atraviesa un contexto político complejo marcado por el aumento de los precios de la gasolina y el involucramiento militar en distintos escenarios internacionales. “Muchas veces en esta política de máxima presión, de guerra económica y ya de acto de guerra con el bloqueo petrolero, lo primero que se ha perdido es la verdad”, afirmó.

Advertencia sobre amenazas militares y política hacia Cuba

Consultado sobre la llegada del USS Nimitz al Caribe y la posibilidad de una escalada militar contra Cuba, López Levy señaló que “la mera amenaza del uso de la fuerza constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas”. A su juicio, las recientes decisiones de Washington “están creando condiciones” que podrían facilitar un eventual uso de la fuerza dentro del repertorio político estadounidense.

El académico también destacó el peso que tiene el secretario de Estado Marco Rubio dentro de la administración Trump. “La política de Marco Rubio, si la historia nos guía de algo, ha sido siempre buscar un cambio político en Cuba a toda costa”, expresó.

Democracia, diálogo y crisis interna en Cuba

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López Levy aseguró que aspira a “una Cuba soberana, independiente y democrática”, pero defendió una transición basada en el diálogo y no en el endurecimiento de sanciones que agraven la situación humanitaria de la isla. “La alternativa es una política de diálogo, una política de negociación y una política de crítica, de sanciones dirigidas a los violadores de los derechos humanos”, explicó.

En cuanto al escenario interno cubano, consideró que la élite política “está muy cohesionada”, aunque advirtió sobre el deterioro económico y la pérdida de legitimidad del gobierno. “En Cuba hay personas que están comiendo una sola vez al día. Hay apagones de 22 horas y a veces de 35 horas”, afirmó.

El experto prevé un aumento de las protestas sociales en medio de la crisis económica, los apagones y la cercanía de la temporada ciclónica. “El gobierno está contra la pared”, concluyó.

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