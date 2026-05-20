EE. UU. repite en Cuba el libreto aplicado con Maduro: crecen comparaciones con el caso venezolano

La tensión entre Estados Unidos y Cuba volvió a escalar tras las acusaciones formales contra Raúl Castro y las recientes acciones de la administración de Donald Trump. Así lo advirtió Emily Mendrala, exsubsecretaria adjunta del Departamento de Estado, quien aseguró en Recap Blu que Washington adelanta una “campaña de presión” sobre la isla que recuerda lo ocurrido anteriormente con Nicolás Maduro.

Durante la entrevista, Mendrala explicó que las medidas aplicadas por EE. UU. comenzaron con negociaciones diplomáticas, pero luego evolucionaron hacia sanciones económicas y mayores restricciones contra el gobierno cubano. “Hoy día vimos las acusaciones formales contra Raúl Castro por crímenes que pasaron hace 30 años, y lo que vemos es una campaña, una marcha de más presión de parte de la administración de Trump”, afirmó.

Comparaciones con Venezuela e Irán

La exfuncionaria señaló que existen similitudes entre el actual escenario cubano y las estrategias que Washington utilizó frente a Venezuela. “Estamos viendo una campaña parecida a lo que pasó en Venezuela y también parecido a lo que pasó antes del ataque militar en Irán”, sostuvo.



Sin embargo, Mendrala aclaró que no considera viable replicar exactamente el modelo aplicado contra el gobierno venezolano. Según explicó, “Cuba y Venezuela son súper diferentes. El contexto es diferente, el gobierno es diferente, la población es diferente, el sistema de gobierno también”.

Además, aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría buscando dentro del régimen cubano una figura similar al papel que, según versiones mencionadas en la entrevista, habría tenido Delcy Rodríguez en Venezuela.

Crisis humanitaria y rechazo a otra guerra

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Mendrala insistió en que la prioridad debería centrarse en la crisis humanitaria que atraviesa Cuba y no en un posible escenario militar. “El pueblo americano no quiere otra guerra. Ellos están cansados de guerras extranjeras”, afirmó.

En ese sentido, pidió que EE.UU. y la comunidad internacional fortalezcan la ayuda humanitaria mediante organizaciones religiosas y organismos multilaterales. También destacó el papel de países como México, Canadá y España en el envío de asistencia a la isla.

Finalmente, la ex subsecretaria consideró que la política exterior de Washington hacia América Latina está siendo observada principalmente desde una óptica de seguridad. “No es que ellos están priorizando desarrollar socios en la región o vínculos económicos; lo están viendo por medio de seguridad primero y a veces seguridad solamente”, concluyó.

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Escuche la entrevista completa acá: