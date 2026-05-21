¿Qué pasará con Raúl Castro? Expectativa en Cuba tras acusación de EE. UU.

El anuncio de cargos federales contra Raúl Castro por parte de la justicia de Estados Unidos generó una fuerte expectativa en La Habana. Camila Acosta, periodista y corresponsal en la isla del diario ABC, describió el panorama actual como una crisis humanitaria marcada por manifestaciones ante el colapso absoluto de los servicios básicos. "Llevamos muchos días de protestas en Cuba", afirmó la reportera, detallando que la desesperación social ha crecido debido a la escasez de combustible y a la falta de agua potable.

y es que la realidad residencial en las provincias cubanas se caracteriza por la precariedad extrema. Los cortes en el fluido eléctrico superan las 40 horas continuas y paralizan el suministro de agua al impedir el funcionamiento de las bombas de agua.

Según Acosta, el cubano de a pie dejó de creer en la retórica oficial del bloqueo económico como causa de la miseria. "Si tal es el bloqueo... ¿cómo es posible entonces que se hayan comprado más de 300 drones militares a Rusia e Irán?", cuestionó la periodista. Además, criticó que el régimen adquiera vehículos de lujo y jacuzzis mientras las ambulancias carecen de combustible y los ciudadanos cocinan con leña: "Ya yo no sé lo que es la luz eléctrica", le manifestó una habitante de la isla.

Quién tiene el poder real en Cuba hoy

Aunque Miguel Díaz-Canel ocupa la presidencia, la analista local sostiene que su rol es netamente simbólico y que es "reconocido por ser solamente un títere". El control político y financiero permanece bajo el mando de una élite militar que maneja el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).



Este conglomerado administra más de 18.000 millones de dólares en activos y controla el 80 % de la economía, incluyendo el turismo y las remesas, mientras la población padece hambruna. Respecto a la élite gobernante, la comunicadora denunció el contraste de sus vidas con la doctrina oficial: "Viven como capitalistas y como millonarios mientras el pueblo cubano está en la miseria".

Por qué la justicia de EE. UU. acusa a Raúl Castro

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Los cargos judiciales contra el exmandatario se fundamentan en el derribo de dos avionetas civiles de la organización "Hermanos al Rescate" el 24 de febrero de 1996, cuando Castro ejercía como ministro de Defensa.

La agrupación localizaba balseros en el Estrecho de la Florida para coordinar su salvamento. Acosta recordó que existe un registro de audio "donde se escucha a Raúl Castro reconociendo que él dio la orden de derribar esas avionetas" en aguas internacionales. Finalmente, la periodista denunció que reportar estos hechos le ha costado persecución y detenciones arbitrarias por parte de la seguridad del Estado.

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