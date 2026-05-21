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Noticias del día - Consejo de Estado revive órdenes de captura contra cabecillas del Valle de Aburrá
El Consejo de Estado tumbó los beneficios judiciales de siete cabecillas criminales del Valle de Aburrá, quienes podrían ser capturados nuevamente. La jornada también estuvo marcada por nuevas capturas en el caso Yulissa Tolosa, la polémica entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda y la investigación preliminar contra Gustavo Petro por audios de alias Pipe Tuluá.