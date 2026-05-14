En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Temblor en Colombia
Trump - Xi Jinping
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Petro lanza advertencia a fondos privados y crece tensión por garantías electorales
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px).jpg

Noticias del día - Petro lanza advertencia a fondos privados y crece tensión por garantías electorales

El presidente Gustavo Petro defendió el traslado de ahorros pensionales a Colpensiones y advirtió posibles acciones penales contra fondos privados. Mientras tanto, aumentan las alertas por presiones armadas y falta de garantías en la campaña presidencial, en medio de denuncias de candidatos y decisiones de la Procuraduría.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Gustavo Petro

Colpensiones

Elecciones presidenciales 2026

Ataque terrorista

Liga BetPlay

Procuraduría General de la Nación

Seguir escuchando:

Bumbox

Noticias del día - Consejo de Estado frena traslado de fondos pensionales y crece tensión con el Gobierno

El Consejo de Estado suspendió el decreto del Gobierno que ordenaba trasladar recursos de fondos privados a Colpensiones, desatando una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro y nuevas tensiones con las altas cortes. Además, Colombia despidió al exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una multitudinaria ceremonia en Bogotá, mientras avanzan polémicas políticas, judiciales y de orden público en el país.

Bumbox

Noticias del día - Freno a reforma de salud y nuevos reveses para el Gobierno Petro

El Consejo de Estado suspendió el decreto que reorganizaba las EPS en Colombia, mientras aumentan las denuncias por la crisis del sistema de salud. A esto se suma otro golpe para el Gobierno Petro: la Corte Constitucional tumbó el impuesto a las generadoras de energía.

Bumbox

Noticias del día - Crisis en el Gobierno Petro: denuncias de corrupción y alerta económica

Las denuncias de Angie Rodríguez sobre una presunta red de corrupción y espionaje en el Gobierno Petro desataron una fuerte tormenta política. Mientras crecen las reacciones de candidatos presidenciales, también aumenta la tensión con el Banco de la República y la advertencia de un posible default si no se ajustan las finanzas del país.

Bumbox

Noticias del día - Petro presiona al Banco de la República y pone ultimátum a diálogos de paz

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas advertencias al Banco de la República al asegurar que podría decretar otro aumento del salario mínimo si continúan subiendo las tasas de interés. Además, endureció su postura frente a las disidencias de alias Calarcá y advirtió que, si persisten los incumplimientos y ataques, las negociaciones de paz podrían llegar a su fin.

Bumbox

Noticicias del día - Bogotá, Barranquilla y el país en alerta: violencia, amenazas y tensión política

Tres personas murieron en un violento hecho durante una producción audiovisual en Bogotá, mientras avanza la investigación por el asesinato de un estudiante universitario apuñalado en un intento de robo en TransMilenio. En Barranquilla, aumentan las alertas por presuntas amenazas de bandas criminales contra el alcalde Alejandro Char y su familia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad