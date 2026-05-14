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Noticias del día - Petro lanza advertencia a fondos privados y crece tensión por garantías electorales
El presidente Gustavo Petro defendió el traslado de ahorros pensionales a Colpensiones y advirtió posibles acciones penales contra fondos privados. Mientras tanto, aumentan las alertas por presiones armadas y falta de garantías en la campaña presidencial, en medio de denuncias de candidatos y decisiones de la Procuraduría.