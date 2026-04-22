Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / Noticias del día - Petro presiona al Banco de la República y pone ultimátum a diálogos de paz
Noticias del día - Petro presiona al Banco de la República y pone ultimátum a diálogos de paz
El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas advertencias al Banco de la República al asegurar que podría decretar otro aumento del salario mínimo si continúan subiendo las tasas de interés. Además, endureció su postura frente a las disidencias de alias Calarcá y advirtió que, si persisten los incumplimientos y ataques, las negociaciones de paz podrían llegar a su fin.
Tres personas murieron en un violento hecho durante una producción audiovisual en Bogotá, mientras avanza la investigación por el asesinato de un estudiante universitario apuñalado en un intento de robo en TransMilenio. En Barranquilla, aumentan las alertas por presuntas amenazas de bandas criminales contra el alcalde Alejandro Char y su familia.
La llegada de Daniel Quintero a la Supersalud genera críticas por su experiencia y procesos en su contra. En paralelo, maestros protestan por la crisis en su sistema de salud, la Corte tumba impuestos y ordena devoluciones millonarias, y aumentan las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República. También se cierra el caso Colmenares, hay cruces políticos rumbo a elecciones y, en deportes, el Bayern elimina al Real Madrid y avanza en Champions.
Cese al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, en medio de una tregua calificada como frágil. Mientras tanto, en Colombia, Gustavo Petro impulsa una nueva ley de financiamiento y crecen las tensiones por seguridad y economía en varias regiones del país.
Ricardo Roa deja temporalmente la presidencia de Ecopetrol por investigaciones judiciales, mientras el gobierno defiende la presunción de inocencia. En paralelo, Petro lanza acusaciones por infiltraciones en inteligencia, una niña es rescatada tras robo en Bogotá y crecen las polémicas en seguridad, salud y orden público en el país.
Revelaciones de reuniones y supuestos beneficios a un zar del contrabando generan polémica y tensiones con la Fiscalía. El caso se suma a denuncias por posible uso indebido de inteligencia, en medio de un país marcado por hechos de violencia, accidentes en Semana Santa y un logro histórico en el deporte colombiano.