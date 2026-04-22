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Noticias del día - Petro presiona al Banco de la República y pone ultimátum a diálogos de paz

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas advertencias al Banco de la República al asegurar que podría decretar otro aumento del salario mínimo si continúan subiendo las tasas de interés. Además, endureció su postura frente a las disidencias de alias Calarcá y advirtió que, si persisten los incumplimientos y ataques, las negociaciones de paz podrían llegar a su fin.

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