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Noticias del día - Roa se aparta de Ecopetrol en medio de escándalo y crece la tensión política

Ricardo Roa deja temporalmente la presidencia de Ecopetrol por investigaciones judiciales, mientras el gobierno defiende la presunción de inocencia. En paralelo, Petro lanza acusaciones por infiltraciones en inteligencia, una niña es rescatada tras robo en Bogotá y crecen las polémicas en seguridad, salud y orden público en el país.

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