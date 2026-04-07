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Noticias del día - Roa se aparta de Ecopetrol en medio de escándalo y crece la tensión política
Ricardo Roa deja temporalmente la presidencia de Ecopetrol por investigaciones judiciales, mientras el gobierno defiende la presunción de inocencia. En paralelo, Petro lanza acusaciones por infiltraciones en inteligencia, una niña es rescatada tras robo en Bogotá y crecen las polémicas en seguridad, salud y orden público en el país.
Revelaciones de reuniones y supuestos beneficios a un zar del contrabando generan polémica y tensiones con la Fiscalía. El caso se suma a denuncias por posible uso indebido de inteligencia, en medio de un país marcado por hechos de violencia, accidentes en Semana Santa y un logro histórico en el deporte colombiano.
Paloma Valencia pide la renuncia de Ricardo Roa en Ecopetrol en medio de investigaciones. En lo político, Juan Fernando Cristo respalda a Iván Cepeda con un acuerdo de reformas. El paro minero en Antioquia completa cuatro días con diálogos en marcha, mientras crece la violencia: cuatro jóvenes fueron asesinados en Bucaramanga y se registró un nuevo caso de extorsión mortal en el Caribe.
El Gobierno emitió siete decretos en la emergencia económica por las inundaciones para aumentar el recaudo. En política, Juan Daniel Oviedo fue confirmado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, mientras otras campañas también oficializan sus duplas. Además, capturan a dos congresistas por el escándalo de la UNGRD y Gustavo Petro habló con Donald Trump sobre la agenda bilateral. En deportes, Independiente Medellín clasificó a la fase de grupos de la Libertadores
Desde Popayán, el presidente Gustavo Petro pidió mayor vigilancia e impugnaciones masivas en las mesas de votación, al insistir en dudas sobre el conteo electoral. En respuesta, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el congelamiento del software de preconteo y escrutinio, con auditoría nacional e internacional, para blindar la transparencia del proceso.
En el tercer día de ofensiva en Oriente Medio, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, dejando más de 555 muertos, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei. El presidente Donald Trump aseguró que la operación continuará hasta lograr un cambio de régimen. El bloqueo del Estrecho de Ormuz genera impacto en el precio del petróleo. En Colombia, Gustavo Petro pidió a la ONU frenar la escalada.