Noticias del día - Roa se aparta de Ecopetrol en medio de escándalo y crece la tensión política

El Gobierno emitió siete decretos en la emergencia económica por las inundaciones para aumentar el recaudo. En política, Juan Daniel Oviedo fue confirmado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, mientras otras campañas también oficializan sus duplas. Además, capturan a dos congresistas por el escándalo de la UNGRD y Gustavo Petro habló con Donald Trump sobre la agenda bilateral. En deportes, Independiente Medellín clasificó a la fase de grupos de la Libertadores