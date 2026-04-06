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Noticias del día - Audios sobre “Papá Pitufo” desatan crisis política en el Gobierno Petro

Revelaciones de reuniones y supuestos beneficios a un zar del contrabando generan polémica y tensiones con la Fiscalía. El caso se suma a denuncias por posible uso indebido de inteligencia, en medio de un país marcado por hechos de violencia, accidentes en Semana Santa y un logro histórico en el deporte colombiano.

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