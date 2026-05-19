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Noticias del día - La búsqueda de Yulitza Toloza llega hasta Cúcuta en medio de una jornada marcada por la violencia
Las autoridades rastrean el recorrido del vehículo en el que habría sido trasladada Yulitza Toloza desde Bogotá hasta Norte de Santander, mientras su familia sigue pidiendo respuestas. El día también estuvo marcado por asesinatos en el Meta, masacres en Antioquia, ataques en Cauca y nuevas tensiones en la campaña presidencial.