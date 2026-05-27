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Noticias del día - Ataque en La Guajira deja 12 militares heridos y crece la tensión política por las elecciones
Un ataque con cilindros bomba contra un batallón en Riohacha dejó 12 militares heridos y encendió las alarmas de seguridad en el país. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro enfrenta investigaciones por presunta participación en política, en medio de advertencias de la Registraduría sobre desinformación electoral y el despliegue de más de 240 mil uniformados para garantizar la seguridad de las elecciones del 31 de mayo.