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Noticias del día - Consejo de Estado frena traslado de fondos pensionales y crece tensión con el Gobierno

El Consejo de Estado suspendió el decreto del Gobierno que ordenaba trasladar recursos de fondos privados a Colpensiones, desatando una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro y nuevas tensiones con las altas cortes. Además, Colombia despidió al exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una multitudinaria ceremonia en Bogotá, mientras avanzan polémicas políticas, judiciales y de orden público en el país.

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