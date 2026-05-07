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Noticias del día - Freno a reforma de salud y nuevos reveses para el Gobierno Petro
El Consejo de Estado suspendió el decreto que reorganizaba las EPS en Colombia, mientras aumentan las denuncias por la crisis del sistema de salud. A esto se suma otro golpe para el Gobierno Petro: la Corte Constitucional tumbó el impuesto a las generadoras de energía.
Las denuncias de Angie Rodríguez sobre una presunta red de corrupción y espionaje en el Gobierno Petro desataron una fuerte tormenta política. Mientras crecen las reacciones de candidatos presidenciales, también aumenta la tensión con el Banco de la República y la advertencia de un posible default si no se ajustan las finanzas del país.
El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas advertencias al Banco de la República al asegurar que podría decretar otro aumento del salario mínimo si continúan subiendo las tasas de interés. Además, endureció su postura frente a las disidencias de alias Calarcá y advirtió que, si persisten los incumplimientos y ataques, las negociaciones de paz podrían llegar a su fin.
Tres personas murieron en un violento hecho durante una producción audiovisual en Bogotá, mientras avanza la investigación por el asesinato de un estudiante universitario apuñalado en un intento de robo en TransMilenio. En Barranquilla, aumentan las alertas por presuntas amenazas de bandas criminales contra el alcalde Alejandro Char y su familia.
La llegada de Daniel Quintero a la Supersalud genera críticas por su experiencia y procesos en su contra. En paralelo, maestros protestan por la crisis en su sistema de salud, la Corte tumba impuestos y ordena devoluciones millonarias, y aumentan las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República. También se cierra el caso Colmenares, hay cruces políticos rumbo a elecciones y, en deportes, el Bayern elimina al Real Madrid y avanza en Champions.
Cese al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, en medio de una tregua calificada como frágil. Mientras tanto, en Colombia, Gustavo Petro impulsa una nueva ley de financiamiento y crecen las tensiones por seguridad y economía en varias regiones del país.