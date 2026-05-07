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Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Freno a reforma de salud y nuevos reveses para el Gobierno Petro
Noticias del dia_bumbox 07 Mayo
Noticias del dia_bumbox 07 Mayo

Noticias del día - Freno a reforma de salud y nuevos reveses para el Gobierno Petro

El Consejo de Estado suspendió el decreto que reorganizaba las EPS en Colombia, mientras aumentan las denuncias por la crisis del sistema de salud. A esto se suma otro golpe para el Gobierno Petro: la Corte Constitucional tumbó el impuesto a las generadoras de energía.

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