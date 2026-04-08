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Noticias del dia_bumbox 08 abril
Noticias del dia_bumbox 08 abril

Noticias del día - Tregua frágil entre Irán y EE. UU. mientras crece la tensión en Colombia

Cese al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, en medio de una tregua calificada como frágil. Mientras tanto, en Colombia, Gustavo Petro impulsa una nueva ley de financiamiento y crecen las tensiones por seguridad y economía en varias regiones del país.

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