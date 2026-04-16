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Noticias del día - Polémica por Quintero, crisis en salud y tensión política marcan la agenda

La llegada de Daniel Quintero a la Supersalud genera críticas por su experiencia y procesos en su contra. En paralelo, maestros protestan por la crisis en su sistema de salud, la Corte tumba impuestos y ordena devoluciones millonarias, y aumentan las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República. También se cierra el caso Colmenares, hay cruces políticos rumbo a elecciones y, en deportes, el Bayern elimina al Real Madrid y avanza en Champions.

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