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Noticias del día - Polémica por Quintero, crisis en salud y tensión política marcan la agenda
La llegada de Daniel Quintero a la Supersalud genera críticas por su experiencia y procesos en su contra. En paralelo, maestros protestan por la crisis en su sistema de salud, la Corte tumba impuestos y ordena devoluciones millonarias, y aumentan las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República. También se cierra el caso Colmenares, hay cruces políticos rumbo a elecciones y, en deportes, el Bayern elimina al Real Madrid y avanza en Champions.
Cese al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, en medio de una tregua calificada como frágil. Mientras tanto, en Colombia, Gustavo Petro impulsa una nueva ley de financiamiento y crecen las tensiones por seguridad y economía en varias regiones del país.
Ricardo Roa deja temporalmente la presidencia de Ecopetrol por investigaciones judiciales, mientras el gobierno defiende la presunción de inocencia. En paralelo, Petro lanza acusaciones por infiltraciones en inteligencia, una niña es rescatada tras robo en Bogotá y crecen las polémicas en seguridad, salud y orden público en el país.
Revelaciones de reuniones y supuestos beneficios a un zar del contrabando generan polémica y tensiones con la Fiscalía. El caso se suma a denuncias por posible uso indebido de inteligencia, en medio de un país marcado por hechos de violencia, accidentes en Semana Santa y un logro histórico en el deporte colombiano.
Paloma Valencia pide la renuncia de Ricardo Roa en Ecopetrol en medio de investigaciones. En lo político, Juan Fernando Cristo respalda a Iván Cepeda con un acuerdo de reformas. El paro minero en Antioquia completa cuatro días con diálogos en marcha, mientras crece la violencia: cuatro jóvenes fueron asesinados en Bucaramanga y se registró un nuevo caso de extorsión mortal en el Caribe.
El Gobierno emitió siete decretos en la emergencia económica por las inundaciones para aumentar el recaudo. En política, Juan Daniel Oviedo fue confirmado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, mientras otras campañas también oficializan sus duplas. Además, capturan a dos congresistas por el escándalo de la UNGRD y Gustavo Petro habló con Donald Trump sobre la agenda bilateral. En deportes, Independiente Medellín clasificó a la fase de grupos de la Libertadores