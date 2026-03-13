Noticias del día - Gobierno expide nuevos decretos con más impuestos y se confirman fórmulas vicepresidenciales

En el tercer día de ofensiva en Oriente Medio, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, dejando más de 555 muertos, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei. El presidente Donald Trump aseguró que la operación continuará hasta lograr un cambio de régimen. El bloqueo del Estrecho de Ormuz genera impacto en el precio del petróleo. En Colombia, Gustavo Petro pidió a la ONU frenar la escalada.