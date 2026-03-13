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Noticias del dia_bumbox 13 marzo
Noticias del dia_bumbox 13 marzo

Noticias del día - Gobierno expide nuevos decretos con más impuestos y se confirman fórmulas vicepresidenciales

El Gobierno emitió siete decretos en la emergencia económica por las inundaciones para aumentar el recaudo. En política, Juan Daniel Oviedo fue confirmado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, mientras otras campañas también oficializan sus duplas. Además, capturan a dos congresistas por el escándalo de la UNGRD y Gustavo Petro habló con Donald Trump sobre la agenda bilateral. En deportes, Independiente Medellín clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

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