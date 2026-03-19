En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Presión sobre Ecopetrol, alianzas políticas y ola de violencia en Colombia
Noticias del dia_bumbox jueves 19 marzo
Noticias del dia_bumbox jueves 19 marzo

Noticias del día - Presión sobre Ecopetrol, alianzas políticas y ola de violencia en Colombia

Paloma Valencia pide la renuncia de Ricardo Roa en Ecopetrol en medio de investigaciones. En lo político, Juan Fernando Cristo respalda a Iván Cepeda con un acuerdo de reformas. El paro minero en Antioquia completa cuatro días con diálogos en marcha, mientras crece la violencia: cuatro jóvenes fueron asesinados en Bucaramanga y se registró un nuevo caso de extorsión mortal en el Caribe.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Ecopetrol

Ricardo Roa

Juan Fernando Cristo

Política

Seguir escuchando:

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad