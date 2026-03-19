Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / Noticias del día - Presión sobre Ecopetrol, alianzas políticas y ola de violencia en Colombia
Noticias del día - Presión sobre Ecopetrol, alianzas políticas y ola de violencia en Colombia
Paloma Valencia pide la renuncia de Ricardo Roa en Ecopetrol en medio de investigaciones. En lo político, Juan Fernando Cristo respalda a Iván Cepeda con un acuerdo de reformas. El paro minero en Antioquia completa cuatro días con diálogos en marcha, mientras crece la violencia: cuatro jóvenes fueron asesinados en Bucaramanga y se registró un nuevo caso de extorsión mortal en el Caribe.
El Gobierno emitió siete decretos en la emergencia económica por las inundaciones para aumentar el recaudo. En política, Juan Daniel Oviedo fue confirmado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, mientras otras campañas también oficializan sus duplas. Además, capturan a dos congresistas por el escándalo de la UNGRD y Gustavo Petro habló con Donald Trump sobre la agenda bilateral. En deportes, Independiente Medellín clasificó a la fase de grupos de la Libertadores
Desde Popayán, el presidente Gustavo Petro pidió mayor vigilancia e impugnaciones masivas en las mesas de votación, al insistir en dudas sobre el conteo electoral. En respuesta, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el congelamiento del software de preconteo y escrutinio, con auditoría nacional e internacional, para blindar la transparencia del proceso.
En el tercer día de ofensiva en Oriente Medio, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, dejando más de 555 muertos, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei. El presidente Donald Trump aseguró que la operación continuará hasta lograr un cambio de régimen. El bloqueo del Estrecho de Ormuz genera impacto en el precio del petróleo. En Colombia, Gustavo Petro pidió a la ONU frenar la escalada.
El Gobierno Nacional expidió cinco decretos de Emergencia Económica para enfrentar las inundaciones que dejan más de 329 mil personas afectadas en departamentos como Córdoba, Bolívar y Antioquia. La meta es recaudar más de ocho billones de pesos mediante un nuevo impuesto al patrimonio y un aporte adicional del sector energético.
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que impone un arancel recíproco del 30% a productos de Ecuador y restringe su ingreso por vía terrestre, en medio de la escalada comercial entre ambos países. En paralelo, el Ministerio de Trabajo ordenó el cierre preventivo de cuatro áreas en la planta de Alpina en Sopó por riesgos críticos para los trabajadores.