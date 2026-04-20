Noticicias del día - Bogotá, Barranquilla y el país en alerta: violencia, amenazas y tensión política

La llegada de Daniel Quintero a la Supersalud genera críticas por su experiencia y procesos en su contra. En paralelo, maestros protestan por la crisis en su sistema de salud, la Corte tumba impuestos y ordena devoluciones millonarias, y aumentan las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República. También se cierra el caso Colmenares, hay cruces políticos rumbo a elecciones y, en deportes, el Bayern elimina al Real Madrid y avanza en Champions.