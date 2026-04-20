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Blu Radio  / Bumbox  / Noticicias del día - Bogotá, Barranquilla y el país en alerta: violencia, amenazas y tensión política
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Noticicias del día - Bogotá, Barranquilla y el país en alerta: violencia, amenazas y tensión política

Tres personas murieron en un violento hecho durante una producción audiovisual en Bogotá, mientras avanza la investigación por el asesinato de un estudiante universitario apuñalado en un intento de robo en TransMilenio. En Barranquilla, aumentan las alertas por presuntas amenazas de bandas criminales contra el alcalde Alejandro Char y su familia.<br/>

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