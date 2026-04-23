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Noticias del día - Crisis en el Gobierno Petro: denuncias de corrupción y alerta económica

Las denuncias de Angie Rodríguez sobre una presunta red de corrupción y espionaje en el Gobierno Petro desataron una fuerte tormenta política. Mientras crecen las reacciones de candidatos presidenciales, también aumenta la tensión con el Banco de la República y la advertencia de un posible default si no se ajustan las finanzas del país.

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