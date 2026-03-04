En vivo
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Noticias del día - Petro insiste en impugnaciones masivas y la Registraduría congela el software electoral
Noticias del dia_bumbox 04 de marzo
Noticias del dia_bumbox 04 de marzo

Noticias del día - Petro insiste en impugnaciones masivas y la Registraduría congela el software electoral

Desde Popayán, el presidente Gustavo Petro pidió mayor vigilancia e impugnaciones masivas en las mesas de votación, al insistir en dudas sobre el conteo electoral. En respuesta, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el congelamiento del software de preconteo y escrutinio, con auditoría nacional e internacional, para blindar la transparencia del proceso.

